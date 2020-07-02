Digital Video Repair - программа позволяет исправить проблемы с проигрыванием поврежденных MP4, MOV и AVI файлов в следующих случаях:
Видео-файл скопирован с CD или DVD диска, имеющего проблемы с чтением;
Видео-файл частично загружен из интернета или локальной сети;
при воспроизведении видео возникают следующие проблемы:
"плывёт" изображение при проигрывании;
приостанавливается проигрывание;
проигрыватель отказывается проигрывать файл.
Описанные выше проблемы в основном возникают в следующих случаях:
видео-файл поврежден, и, соответственно, проигрыватель не может правильно интепретировать испорченные данные. В этом случае индексная таблица, вероятно, также имеет повреждения.
видео-файл не имеет окончания, т.е. отсутствует индексная таблица и, вероятно, повреждена часть данных в конце файла.
Для того, чтобы восстановить испорченное видео, необходимо выполнить следующие действия: исключить из видео файла повреждённые данные; пересоздать индексную таблицу для обеспечения возможности быстрой перемотки.
Именно эти задачи решает Digital Video Repair и помогает в восстановлении поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов.
Apk01 про Digital Video Repair 3.3.5.0 [16-09-2018]
Отлично! в моем случае восстановило незавершенные видео с квадрокоптера :) 2 | 2 | Ответить
админ про Digital Video Repair 3.1 [15-04-2017]
одна из кучи дерьмовых программ, которые мало что могут 2 | 2 | Ответить
Igor про Digital Video Repair 1.02 [09-04-2014]
Спасибо! Отличная прога - единственная, которая справилась с тяжелым повреждением. Рекомендую! 2 | 3 | Ответить
jet про Digital Video Repair 1.02 [20-04-2013]
не может определить формат файла. снимал видео фотиком и на нной минуте тот завис, пришлось выключить. В результате получился файл который не определила еще ни одна программа для восстановления avi. Достоверно установлено, что фотик укладывает в aviшку mjpeg. 2 | 2 | Ответить