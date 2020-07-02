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Digital Video Repair для Windows

Digital Video Repair 3.5.0.1

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Описание Digital Video Repair 3.5.0.1Описание   Скачать Digital Video Repair 3.5.0.1СКАЧАТЬ (830 Кб) Скриншоты Digital Video Repair 3.5.0.1Скриншоты (3)   Статистика Digital Video Repair 3.5.0.1Статистика   Отзывы о Digital Video Repair 3.5.0.1Отзывы (11)  
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4.14 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.14 из 5
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Digital Video Repair - программа позволяет исправить проблемы с проигрыванием поврежденных MP4, MOV и AVI файлов в следующих случаях:

  • Видео-файл скопирован с CD или DVD диска, имеющего проблемы с чтением;
  • Видео-файл частично загружен из интернета или локальной сети;
  • при воспроизведении видео возникают следующие проблемы:
    • "плывёт" изображение при проигрывании;
    • приостанавливается проигрывание;
    • проигрыватель отказывается проигрывать файл.

Описанные выше проблемы в основном возникают в следующих случаях:

  • видео-файл поврежден, и, соответственно, проигрыватель не может правильно интепретировать испорченные данные. В этом случае индексная таблица, вероятно, также имеет повреждения.
  • видео-файл не имеет окончания, т.е. отсутствует индексная таблица и, вероятно, повреждена часть данных в конце файла.

Для того, чтобы восстановить испорченное видео, необходимо выполнить следующие действия: исключить из видео файла повреждённые данные; пересоздать индексную таблицу для обеспечения возможности быстрой перемотки.

Именно эти задачи решает Digital Video Repair и помогает в восстановлении поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов.

Digital Video Repair
Digital Video Repair
Digital Video Repair
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 23 893
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Восстановление данных
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Отзывы о программе Digital Video Repair

Андрей про Digital Video Repair 3.3.5.0 [27-06-2020]

Файл с дрона не смог исправить (
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Apk01 про Digital Video Repair 3.3.5.0 [16-09-2018]

Отлично! в моем случае восстановило незавершенные видео с квадрокоптера :)
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админ про Digital Video Repair 3.1 [15-04-2017]

одна из кучи дерьмовых программ, которые мало что могут
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Igor про Digital Video Repair 1.02 [09-04-2014]

Спасибо! Отличная прога - единственная, которая справилась с тяжелым повреждением. Рекомендую!
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jet про Digital Video Repair 1.02 [20-04-2013]

не может определить формат файла. снимал видео фотиком и на нной минуте тот завис, пришлось выключить. В результате получился файл который не определила еще ни одна программа для восстановления avi. Достоверно установлено, что фотик укладывает в aviшку mjpeg.
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