MiniTool Video Repair для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MiniTool Software Limited
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|25,63 Мб
|СКАЧАТЬ
MiniTool Video Repair - бесплатное программное обеспечение, которое поможет вам восстановить файлы MP4, MOV, M4V и F4V, в том случае, если они неожиданно были повреждены или испорчены. Программа может восстанавливать поврежденные, испорченные, невоспроизводимые, обрывистые видеофайлы со всех устройств, включая компьютеры, телефоны, SD-карты, USB-накопители, жесткие диски, различные камеры, включая GoPro, дроны DJI, Canon, Sony, Nikon, Panasonic и другие. Кроме того, приложение поддерживает пакетное восстановление видео.
Также в программе есть функция расширенного восстановления, которая поможет вам восстановить сильно поврежденные видео. Поддерживается предварительный просмотр, позволяющий проверить, удовлетворяет ли вас качество восстановленного видео.
Ключевые особенности MiniTool Video Repair:
- Восстановление поврежденных видеофайлов MP4, MOV, M4V, F4V и т.д.
- Позволяет добавлять несколько видео и восстанавливать их в пакетном режиме.
- Функция расширенного восстановления поможет вам восстановить сильно поврежденное видео.
- Восстановление поврежденного видео с любых устройств, таких как камеры GoPro, Sony, Canon, Panasonic, дроны DJI, USB-накопители, карты памяти, HDD и т.д.
- Исправление различных повреждений видео, которые приводят к невозможности воспроизведения видео.
- Позволяет предварительно просмотреть восстановленный видеофайл перед его сохранением.
- Простота в управлении.
Бесплатное и простое приложение, с помощью которого можно легко настроить субтитры, не...
Digital Video Repair - программа, позволяющая исправить проблемы с проигрыванием поврежденных AVI, MOV, MP4, M4V, MP4V, 3G2, 3GP2, 3GP и 3GPP файлов...
Бесплатное приложение для загрузки 4K/HD MP4 видеороликов с различных сервисов...
Бесплатное приложение для видеоанализа, полезное для тренеров, спортсменов и медицинских...
Video Thumbnails Maker 15.2.0.1
Video Thumbnails Maker - это программа для снятия "превьюшек", капсов, скринов, эскизов с видеофайлов....
DivFix++ — программа для восстановления битых файлов формата AVI. Позволяет переписывать...
Отзывы о программе MiniTool Video Repair
Admin
Отзывов о программе MiniTool Video Repair 1.0 пока нет, можете добавить...