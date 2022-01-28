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MiniTool Video Repair для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:25,63 Мб
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MiniTool Video Repair скриншот № 1
MiniTool Video Repair скриншот № 2

MiniTool Video Repair - бесплатное программное обеспечение, которое поможет вам восстановить файлы MP4, MOV, M4V и F4V, в том случае, если они неожиданно были повреждены или испорчены. Программа может восстанавливать поврежденные, испорченные, невоспроизводимые, обрывистые видеофайлы со всех устройств, включая компьютеры, телефоны, SD-карты, USB-накопители, жесткие диски, различные камеры, включая GoPro, дроны DJI, Canon, Sony, Nikon, Panasonic и другие. Кроме того, приложение поддерживает пакетное восстановление видео.

Также в программе есть функция расширенного восстановления, которая поможет вам восстановить сильно поврежденные видео. Поддерживается предварительный просмотр, позволяющий проверить, удовлетворяет ли вас качество восстановленного видео.

Ключевые особенности MiniTool Video Repair:

  • Восстановление поврежденных видеофайлов MP4, MOV, M4V, F4V и т.д.
  • Позволяет добавлять несколько видео и восстанавливать их в пакетном режиме.
  • Функция расширенного восстановления поможет вам восстановить сильно поврежденное видео.
  • Восстановление поврежденного видео с любых устройств, таких как камеры GoPro, Sony, Canon, Panasonic, дроны DJI, USB-накопители, карты памяти, HDD и т.д.
  • Исправление различных повреждений видео, которые приводят к невозможности воспроизведения видео.
  • Позволяет предварительно просмотреть восстановленный видеофайл перед его сохранением.
  • Простота в управлении.
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