MiniTool Video Repair - бесплатное программное обеспечение, которое поможет вам восстановить файлы MP4, MOV, M4V и F4V, в том случае, если они неожиданно были повреждены или испорчены. Программа может восстанавливать поврежденные, испорченные, невоспроизводимые, обрывистые видеофайлы со всех устройств, включая компьютеры, телефоны, SD-карты, USB-накопители, жесткие диски, различные камеры, включая GoPro, дроны DJI, Canon, Sony, Nikon, Panasonic и другие. Кроме того, приложение поддерживает пакетное восстановление видео.

Также в программе есть функция расширенного восстановления, которая поможет вам восстановить сильно поврежденные видео. Поддерживается предварительный просмотр, позволяющий проверить, удовлетворяет ли вас качество восстановленного видео.

Ключевые особенности MiniTool Video Repair: