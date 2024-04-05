NVIDIA App для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.0.0.535 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|NVIDIA
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|133,08 Мб
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Сочетая в себе функциональность GeForce Experience и NVIDIA Control Panel (которую оно может заменить в будущем) с инновационными функциями и востребованными улучшениями, NVIDIA App предоставляет централизованную современную панель для управления и оптимизации игр и приложений.
Цель нового универсального приложения, подписанного NVIDIA, - создать отзывчивый и удобный инструмент для всех пользователей графических процессоров NVIDIA, упростить оптимизацию игр, обновление драйверов, улучшение графики и производительности.
Хотя в нем есть элементы, которые могут напомнить вам графический интерфейс GeForce Experience, новый переработанный интерфейс приложения NVIDIA хорошо организован, а внутриигровое наложение удобно для пользователя и настраиваемо. Благодаря фильтрам на основе искусственного интеллекта вы можете добавить HDR и визуальную четкость игровым элементам.
NVIDIA App позволяет управлять библиотекой игр и настраивать игровые параметры для каждой игры в вашей коллекции. Приложение позволяет настраивать внутриигровые параметры и оптимизировать игровые настройки в пользу производительности или качества. Также возможно изменение настроек драйвера, что дает больший контроль над ресурсами GPU.
NVIDIA App - это также программа для установки новейших игровых и студийных драйверов, которые оптимизированы для наилучшего игрового и творческого опыта. Приложение отображает уведомления об обновлении драйверов, позволяя вам прочитать о новейших функциях и дополнениях и загрузить последние версии драйверов. Это позволит вам поддерживать систему в актуальном состоянии и пользоваться последними обновлениями безопасности и новейшими функциями.
Стоит отметить, что вход в приложение больше не является обязательным для выполнения основных операций, таких как обновление драйверов. Фактически, вход в приложение требуется только для тех, кому нужно получить вознаграждения в NVIDIA App.
Хотя NVIDIA планирует объединить все свои приложения в этом универсальном инструменте, NVIDIA App не является полнофункциональной альтернативой GeForce Experience и NVIDIA Control Panel, по крайней мере, пока. Вы можете заметить, что вы все еще можете загружать и открывать дополнительные приложения NVIDIA из главного окна NVIDIA App.
Утилита содержит средства управления играми и оптимизации, а также дополнительные инструменты для настройки, и все это в одном приложении. С ее помощью вы можете настроить графические параметры NVIDIA, получить статистику производительности, оптимизировать настройки GPU и даже получить запись в игре.
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