Сочетая в себе функциональность GeForce Experience и NVIDIA Control Panel (которую оно может заменить в будущем) с инновационными функциями и востребованными улучшениями, NVIDIA App предоставляет централизованную современную панель для управления и оптимизации игр и приложений.

Цель нового универсального приложения, подписанного NVIDIA, - создать отзывчивый и удобный инструмент для всех пользователей графических процессоров NVIDIA, упростить оптимизацию игр, обновление драйверов, улучшение графики и производительности.

Хотя в нем есть элементы, которые могут напомнить вам графический интерфейс GeForce Experience, новый переработанный интерфейс приложения NVIDIA хорошо организован, а внутриигровое наложение удобно для пользователя и настраиваемо. Благодаря фильтрам на основе искусственного интеллекта вы можете добавить HDR и визуальную четкость игровым элементам.

NVIDIA App позволяет управлять библиотекой игр и настраивать игровые параметры для каждой игры в вашей коллекции. Приложение позволяет настраивать внутриигровые параметры и оптимизировать игровые настройки в пользу производительности или качества. Также возможно изменение настроек драйвера, что дает больший контроль над ресурсами GPU.

NVIDIA App - это также программа для установки новейших игровых и студийных драйверов, которые оптимизированы для наилучшего игрового и творческого опыта. Приложение отображает уведомления об обновлении драйверов, позволяя вам прочитать о новейших функциях и дополнениях и загрузить последние версии драйверов. Это позволит вам поддерживать систему в актуальном состоянии и пользоваться последними обновлениями безопасности и новейшими функциями.

Стоит отметить, что вход в приложение больше не является обязательным для выполнения основных операций, таких как обновление драйверов. Фактически, вход в приложение требуется только для тех, кому нужно получить вознаграждения в NVIDIA App.

Хотя NVIDIA планирует объединить все свои приложения в этом универсальном инструменте, NVIDIA App не является полнофункциональной альтернативой GeForce Experience и NVIDIA Control Panel, по крайней мере, пока. Вы можете заметить, что вы все еще можете загружать и открывать дополнительные приложения NVIDIA из главного окна NVIDIA App.

Утилита содержит средства управления играми и оптимизации, а также дополнительные инструменты для настройки, и все это в одном приложении. С ее помощью вы можете настроить графические параметры NVIDIA, получить статистику производительности, оптимизировать настройки GPU и даже получить запись в игре.