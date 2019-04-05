Dashcam Viewer для Windows

Dashcam Viewer 3.2.2

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Описание Dashcam Viewer 3.2.2Описание   Скачать Dashcam Viewer 3.2.2СКАЧАТЬ (78,28 Мб) Скриншоты Dashcam Viewer 3.2.2Скриншоты (1)   Статистика Dashcam Viewer 3.2.2Статистика   Отзывы о Dashcam Viewer 3.2.2Отзывы (0)  
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Dashcam Viewer - мощный инструмент, который предназначен для просмотра видеозаписей с видеорегистраторов и экшн-камер, с возможностью извлечения из них большого объема данных, как например скорость движения, направление, дистанцию и информацию с GPS-трекеров, данные датчика удара, а также ряд гео-параметров.

Присутствует возможность экспортировать информацию с GPS-трекеров в отдельный файл для последующего воспроизведения в формате CSV или GPX, объединять отдельные фрагменты записи с один видео файл и многое другое. Поддерживается широкий спектр различных видеорегистраторов и экшн-камер, включая Garmin, Karkam, MiVue, Polaroid и пр.

Основные возможности:

  • Отображение местоположения автомобиля в режиме реального времени на карте.
  • Отображение маршрута транспортного средства с цветовой кодировкой по скорости.
  • Наглядное отображение текущей даты, времени, скорости, расстояния, положения и направления.
  • Отображение азимута по компасу, высоты относительно уровня моря, широты и долготы, количества доступных спутников и силы сигнала.
  • Настраиваемый пользователем дисплей спидометра.
  • Погодный виджет для получения информации о погоде в текущем местоположении.
  • Поддержка функции "картинка в картинке" для 2-канальных видеорегистраторов.
  • Сменные передние и задние камеры для 2-канальных видеорегистраторов.
  • Графики скорости и расстояния.
  • Отображение данных датчика удара (если он установлен в камере).
  • Автоматическое масштабирование графиков.
  • Полноэкранный режим.
  • Импорт и экспорт геотегов в файл.
  • Поддержка геотегов.
  • Возможность объединить несколько фрагментов видео в один большой файл.
  • Регулируемая скорость воспроизведения.
  • Экспорт данных GPS в форматы файлов CSV, KML и GPX.
  • Импорт данных GPS в формате файла GPX.
  • Захват экрана с возможностью экспорта изображения в файл JPG или PNG.
  • Возможность изменения часового пояса.
  • Настраиваемые "горячие" кнопки.
  • Возможность работы через прокси-сервер.
Dashcam Viewer
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $25.00
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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