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Dashcam Viewer 3.2.2
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Dashcam Viewer - мощный инструмент, который предназначен для просмотра видеозаписей с видеорегистраторов и экшн-камер, с возможностью извлечения из них большого объема данных, как например скорость движения, направление, дистанцию и информацию с GPS-трекеров, данные датчика удара, а также ряд гео-параметров.
Присутствует возможность экспортировать информацию с GPS-трекеров в отдельный файл для последующего воспроизведения в формате CSV или GPX, объединять отдельные фрагменты записи с один видео файл и многое другое. Поддерживается широкий спектр различных видеорегистраторов и экшн-камер, включая Garmin, Karkam, MiVue, Polaroid и пр.
Основные возможности:
- Отображение местоположения автомобиля в режиме реального времени на карте.
- Отображение маршрута транспортного средства с цветовой кодировкой по скорости.
- Наглядное отображение текущей даты, времени, скорости, расстояния, положения и направления.
- Отображение азимута по компасу, высоты относительно уровня моря, широты и долготы, количества доступных спутников и силы сигнала.
- Настраиваемый пользователем дисплей спидометра.
- Погодный виджет для получения информации о погоде в текущем местоположении.
- Поддержка функции "картинка в картинке" для 2-канальных видеорегистраторов.
- Сменные передние и задние камеры для 2-канальных видеорегистраторов.
- Графики скорости и расстояния.
- Отображение данных датчика удара (если он установлен в камере).
- Автоматическое масштабирование графиков.
- Полноэкранный режим.
- Импорт и экспорт геотегов в файл.
- Поддержка геотегов.
- Возможность объединить несколько фрагментов видео в один большой файл.
- Регулируемая скорость воспроизведения.
- Экспорт данных GPS в форматы файлов CSV, KML и GPX.
- Импорт данных GPS в формате файла GPX.
- Захват экрана с возможностью экспорта изображения в файл JPG или PNG.
- Возможность изменения часового пояса.
- Настраиваемые "горячие" кнопки.
- Возможность работы через прокси-сервер.
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