Dashcam Viewer - мощный инструмент, который предназначен для просмотра видеозаписей с видеорегистраторов и экшн-камер, с возможностью извлечения из них большого объема данных, как например скорость движения, направление, дистанцию и информацию с GPS-трекеров, данные датчика удара, а также ряд гео-параметров.

Присутствует возможность экспортировать информацию с GPS-трекеров в отдельный файл для последующего воспроизведения в формате CSV или GPX, объединять отдельные фрагменты записи с один видео файл и многое другое. Поддерживается широкий спектр различных видеорегистраторов и экшн-камер, включая Garmin, Karkam, MiVue, Polaroid и пр.

Основные возможности: