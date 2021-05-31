Almost a Hero для Android

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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 469 | Статистика
Размер:76,66 Мб
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Almost a Hero — ролевая игра-кликер, в которой одиннадцать безнадежных неудачников пытаются стать чуть менее безнадежными неудачниками. Некоторые говорят: неудачником родился — неудачником помрешь. Мы с ними не согласны.

Яркая индивидуальность и дурная голова: эту компанию явно ждут великие дела. Доблесть, благородство, просвещенность... Да, в мире есть масса красивых слов, которые не имеют к ним ровно никакого отношения. Этим неудачникам предстоит отправиться в опасное путешествие и стать почти героями. Или мертвецами. Пожалуй, скорее мертвецами.

Присоединяйся к десятерым неудачникам, которые мечтают стать героями древних земель. Помоги им разобраться, как развить боевые умения, как овладеть тайнами магии и каким концом меча тыкать в противника.

Almost a Hero — это многочисленные задания, секреты и настоящая тренировка для пальцев. Да, это кликер. И да, у тебя есть все необходимое, чтобы стать почти героем.

Что нового в Almost a Hero 4.6.2?

Испытание лучников 2.0: вместо 55 этапов уже 60!

  • Макс. этап в Приключениях вырос до 6000!
  • Получите бесплатно костюм Пирата Векса за вход в этом месяце!
  • Новое временное событие открывается на этапе 140: Испытание лучницы Лии.
  • Открой для себя совершенно новый игровой режим и помоги Лие стать уважаемой лучницей.
  • Выполняй задания и получи эксклюзивные наряды и другие награды!
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