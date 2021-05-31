Almost a Hero для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Deca Games
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 469 | Статистика
|Размер:
|76,66 Мб
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Almost a Hero — ролевая игра-кликер, в которой одиннадцать безнадежных неудачников пытаются стать чуть менее безнадежными неудачниками. Некоторые говорят: неудачником родился — неудачником помрешь. Мы с ними не согласны.
Яркая индивидуальность и дурная голова: эту компанию явно ждут великие дела. Доблесть, благородство, просвещенность... Да, в мире есть масса красивых слов, которые не имеют к ним ровно никакого отношения. Этим неудачникам предстоит отправиться в опасное путешествие и стать почти героями. Или мертвецами. Пожалуй, скорее мертвецами.
Присоединяйся к десятерым неудачникам, которые мечтают стать героями древних земель. Помоги им разобраться, как развить боевые умения, как овладеть тайнами магии и каким концом меча тыкать в противника.
Almost a Hero — это многочисленные задания, секреты и настоящая тренировка для пальцев. Да, это кликер. И да, у тебя есть все необходимое, чтобы стать почти героем.
Испытание лучников 2.0: вместо 55 этапов уже 60!
- Макс. этап в Приключениях вырос до 6000!
- Получите бесплатно костюм Пирата Векса за вход в этом месяце!
- Новое временное событие открывается на этапе 140: Испытание лучницы Лии.
- Открой для себя совершенно новый игровой режим и помоги Лие стать уважаемой лучницей.
- Выполняй задания и получи эксклюзивные наряды и другие награды!
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Admin
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