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Management Remote PC 2.1
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4.78 из 5, всего оценок - 19
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- Рейтинг программы - 4.78 из 5
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Management Remote PC - программа для удаленного управления компьютером в локальной сети. Работает как с AD (получает список групп безопасности и список компьютеров домена), так и с диапазоном IP адресов.
Возможности:
- Мониторинг и работа с процессами: завершение процесса, новый процесс, смена приоритета процесса, переход к службам.
- Список служб: остановка, запуск, смена типа запуска, удаление, добавление.
- Автозагрузка: удаление, добавление.
- Программы (msi): установка и удаление программ (программы установленные установщиком Windows Installer).
- Все программы: полный список установленных программ, в том числе Windows update, возможно удаление программ при указании ключа тихого удаления программы (по аналогии с ключом тихой установки).
- Диски: ChkDsk и форматирование.
- Принтеры: установка драйверов, подключение сетевого принтера, удаление принтера и пр.
- Профили пользователей: смена владельца профиля (актуальна при частых заменах сотрудников), удаление профиля, запрос владельца профиля.
- Сетевые интерфейсы: просмотр сведений о подключении, изменение IP, Mask, Gateway, DNS, Wins. Включение/отключение интерфейсов.
- RDP: для удобства, чтобы не открывать дополнительную консоль. Минимальное требования- версия RDP не ниже 8.1.
- Завершение работы, сеанса, перезагрузка, переименование компьютера.
- Добавление компьютера в группу, домен, просмотр установленного железа, изменение описания компьютера.
- Активация: ОС Windows (Windows 7/8/8.1/10), Office (2010/2013/2016), извлечение ключа активации Windows из BIOS UEFI.
Групповые операции (операции выполняемые для списка компьютеров):
- Программы (msi): установка и удаление программ.
- Процессы: запуск и остановка процессов.
- Принтеры: Установка драйверов, установка сетевого принтера (по IP-адресу)
- Завершение работы, перезагрузка, завершение сеанса.
- Сканирование сети (ping).
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|Что нового в Management Remote PC 2.1?
- Добавлена инвентаризация оборудования и ПО.
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Отзывы о программе Management Remote PC
Алексей про Management Remote PC 1.1 [30-04-2019]
Вышла Managemet Remote Pc 2.0, добавлена инвентаризация оборудования и ПО. Впереди снятие
SMART на удаленной машине.
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Алексей про Management Remote PC 1.1 [01-03-2019]
Вышла новая версия. Добавлена инвентаризация оборудования и ПО.
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Алексей про Management Remote PC 1.1 [12-11-2018]
Запуск от имени Администратора пробовали?
Запускал на Windows(x64) 7/8/8.1/10
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Евгений про Management Remote PC 1.1 [05-10-2018]
Я первый. Мне понравилась утилита.
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legion_pheonix про Management Remote PC 1.0 [22-05-2018]
Автор вообще в курсе, что его программа не запускается на Windows 10?
Висит в процессах и всё.
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