BlackPlayer – удобный в использовании, быстрый и современный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с локального носителя. Поддерживаются все современные аудио форматы, присутствует редактор тегов, возможность просмотра и редактирования слов песен и многое другое.

Ключевые функции: