BlackPlayer для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.08 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FifthSource
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 955 | Статистика
|Размер:
|12,35 Мб
|СКАЧАТЬ
BlackPlayer – удобный в использовании, быстрый и современный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с локального носителя. Поддерживаются все современные аудио форматы, присутствует редактор тегов, возможность просмотра и редактирования слов песен и многое другое.
Ключевые функции:
- Поддерживает стандартные форматы аудио файлов, такие как mp3, wav, ogg.
- Проигрыватель включает в себя встроенный эквалайзер, усилитель баса и 3D виртуалайзер, а так же возможность использования внешнего эквалайзера.
- Поддерживает воспроизведение формата сжатия без потерь Flac (4.1+).
- Возможность воспроизведения треков без прерываний (gapless).
- Просмотр и редактирование встроенных слов песни.
- Эффективная система управления обложками альбомов, автоматическая и ручная.
- Редактор тэгов ID3, а так же управление библиотекой.
- Изменяемые темы, шрифты и цвета.
- Огромное количество настроек позволяет настроить плеер по своему желанию.
- Скробблинг музыки.
- Три версии виджета.
- Таймер сна.
- Плоский дизайн в стиле минимализма.
- Никакой рекламы.
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Admin
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