BlackPlayer для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.08 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 955 | Статистика
Размер:12,35 Мб
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BlackPlayer – удобный в использовании, быстрый и современный музыкальный плеер для воспроизведения музыки с локального носителя. Поддерживаются все современные аудио форматы, присутствует редактор тегов, возможность просмотра и редактирования слов песен и многое другое.

Ключевые функции:

  • Поддерживает стандартные форматы аудио файлов, такие как mp3, wav, ogg.
  • Проигрыватель включает в себя встроенный эквалайзер, усилитель баса и 3D виртуалайзер, а так же возможность использования внешнего эквалайзера.
  • Поддерживает воспроизведение формата сжатия без потерь Flac (4.1+).
  • Возможность воспроизведения треков без прерываний (gapless).
  • Просмотр и редактирование встроенных слов песни.
  • Эффективная система управления обложками альбомов, автоматическая и ручная.
  • Редактор тэгов ID3, а так же управление библиотекой.
  • Изменяемые темы, шрифты и цвета.
  • Огромное количество настроек позволяет настроить плеер по своему желанию.
  • Скробблинг музыки.
  • Три версии виджета.
  • Таймер сна.
  • Плоский дизайн в стиле минимализма.
  • Никакой рекламы.
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