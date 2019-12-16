Mindly для Android

Mindly 1.16 для Android

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Описание Mindly 1.16 для AndroidОписание   Скачать Mindly 1.16 для AndroidСКАЧАТЬ (11,07 Мб) Скриншоты Mindly 1.16 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Mindly 1.16 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mindly 1.16 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Mindly - удобное приложение, которое позволяет упорядочить мысли, проводить мозговой штурм, записывайте идеи, планируйте выступления и проекты, готовится к встречам, делать заметки и многое другое.

Если вы визуал, и лучше ориентируетесь в информации, представленной в графическом виде, вам понравится Mindly. Программа поможет вам избавиться от всего лишнего и сосредоточиться на ваших идеях, мыслях и концепциях.

Особенности:

  • Бесконечная иерархия элементов
  • Прикрепление заметок, изображений или иконок к любому элементу карты
  • Цветовые схемы для элементов
  • Визуальный буфер обмена для реорганизации данных
  • Экспортирование ментальных карт (PDF/OPML/Текст)
  • Поддержка iCloud
  • Защитный код для входа в приложение
Mindly
Mindly
Mindly
Mindly
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 238
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Mindly

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