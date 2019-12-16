Office Lens 16.0.12228.20278 для Android
Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в редактируемые файлы Word, PowerPoint или PDF. Также вы можете сканировать
WordPress 10.9.3 для Android
Удобное мобильное приложение для управления веб-сайтом на WordPress, которое позволяет пользователю управлять публикациями, легко создавать и использовать контент -
Universal Copy 1.4.2 для Android
Universal Copy - простое в использовании Android-приложение, с помощью которого можно без проблем копировать практически любую текстовую информацию в буфер обмена
ABBYY TextGrabber 2.6.3.1 для Android
Приложение для сканирования и перевода печатного текста с любой картинки. Присутствует возможность в режиме реального времени прямо на экране телефона переводить на
TapScanner 2.0.52 для Android
Удобное приложение для сканирования документов, квитанций и визиток с возможностью сохранения электронной копии в формате PDF. Присутствует автоматическое
Mindly 1.16 для Android
Удобный и простой в использовании инструмент для создания ментальных карт на мобильных Android-устройствах. Благодаря приложению присутствует возможность легко