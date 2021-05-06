Stocard для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:8.28.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 613 | Статистика
Размер:40,21 Мб
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Stocard - удобное приложение для хранения всех ваших дисконтных пластиковых карт на Android-смартфоне. Пользоваться приложением очень просто - достаточно сохранить любую дисконтную карту с помощью интегрированного сканера и камеры вашего телефона. После чего можно сканировать штрих-код нужной карты на соответствующих устройствах в кассах магазинов.

Возможности:

  • Отсутствие регистрации.
  • Пользование полностью анонимно и бесплатно.
  • Выбор из более чем 200 заданных дисконтных карт.
  • Возможность добавлять любую другую дисконтную карту независимо от того, есть ли у неё штрих-код или нет.
  • Поддержка популярных магазинов: Спортмастер, Л'Этуаль, INCITY, Рив Гош, Ikea Family, ECCO, Gloria Jeans, Связной Клуб, O'STIN, COLIN'S, Marks & Spencer, Melon Fashion Club и пр.

Примечание! В некоторых магазинах используются устаревшие лазерные или планшетныe сканеры, которые не читают с дисплеев мобильных телефонов, сканирование на кассе технически невозможно. В этих случаях номер клиента на кассе может быть легко введён вручную.

Что нового в Stocard 8.28.1?
  • Теперь вы можете покупать любимые товары намного быстрее прямо через наш раздел «Акции».
  • Исправлены ошибки.
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