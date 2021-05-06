Stocard для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.28.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Stocard
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 613 | Статистика
|Размер:
|40,21 Мб
|СКАЧАТЬ
Stocard - удобное приложение для хранения всех ваших дисконтных пластиковых карт на Android-смартфоне. Пользоваться приложением очень просто - достаточно сохранить любую дисконтную карту с помощью интегрированного сканера и камеры вашего телефона. После чего можно сканировать штрих-код нужной карты на соответствующих устройствах в кассах магазинов.
Возможности:
- Отсутствие регистрации.
- Пользование полностью анонимно и бесплатно.
- Выбор из более чем 200 заданных дисконтных карт.
- Возможность добавлять любую другую дисконтную карту независимо от того, есть ли у неё штрих-код или нет.
- Поддержка популярных магазинов: Спортмастер, Л'Этуаль, INCITY, Рив Гош, Ikea Family, ECCO, Gloria Jeans, Связной Клуб, O'STIN, COLIN'S, Marks & Spencer, Melon Fashion Club и пр.
Примечание! В некоторых магазинах используются устаревшие лазерные или планшетныe сканеры, которые не читают с дисплеев мобильных телефонов, сканирование на кассе технически невозможно. В этих случаях номер клиента на кассе может быть легко введён вручную.
- Теперь вы можете покупать любимые товары намного быстрее прямо через наш раздел «Акции».
- Исправлены ошибки.
Удобный и простой в использовании инструмент для создания ментальных карт на мобильных...
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
SlideIT Russian Pack - плагин, добавляющий возможность набора текстов на русском языке с...
Удобное в использовании приложение для Android-устройств, позволяющее пользователю с...
Современный и гибкий инструмент для Android-устройств, предназначенный для совместной...
Бесплатный мобильный сканер с возможностями, обеспечивающими лучшее сканирование и...
Отзывы о программе Stocard
Admin
Отзывов о программе Stocard 8.28.1 пока нет, можете добавить...