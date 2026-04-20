DrawNote для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|DragonNest
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|20.55 Мб
DrawNote - приложение для заметок и рисования, объединяющее функции блокнота, доски и инструмента для создания схем. Программа позволяет фиксировать идеи, делать записи, рисовать и структурировать информацию в одном рабочем пространстве.
Основой приложения является бесконечное полотно, на котором можно свободно размещать элементы. Пользователь добавляет текст, рисунки, таблицы, изображения и ментальные карты без ограничений по структуре страницы. Поддерживается ввод от руки с помощью пальца или стилуса, что удобно для заметок, схем и быстрых набросков. Также доступны различные типы заметок, включая текстовые записи, комбинированные страницы и интеллектуальные карты для систематизации информации.
Список основных возможностей DrawNote:
- Свободное рабочее пространство с возможностью размещения разных типов контента.
- Поддержка рукописного ввода, рисования и создания схем.
- Создание текстовых заметок с настройкой оформления.
- Интеллектуальные карты для структурирования идей и знаний.
- Комбинированные заметки с текстом, изображениями, таблицами и графикой.
- Организация записей с помощью папок и сортировки.
- Экспорт заметок в графические файлы для передачи.
- Создание списка задач с установкой приоритета и сроков.
- Закрепление задач и напоминаний в системе.
- Резервное копирование данных через Google Drive.
- Защита отдельных заметок и папок паролем.
- Поддержка темного режима и смены оформления интерфейса.
Приложение для автоматизации сферы услуг, благодаря которой можно управлять расписанием,...
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Office Lens – приложение, позволяющее сканировать документы и преобразовывать изображения в...
Небольшой бесплатный редактор кода для программистов, который не требует регистрации или...
Приложение для сканирования и перевода печатного текста с любой картинки. Присутствует...
Бесплатное Android-приложение для быстрого и простого сканирования документов: заметок,...
