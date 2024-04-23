Программы для Android » Игры » Головоломки » Слова из слова 2025 2.1.1

Слова из слова 2025 для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:2.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 267 | Статистика
Размер:19.79 Мб
СКАЧАТЬ
Слова из слова 2025 скриншот № 1
Слова из слова 2025 скриншот № 2
Слова из слова 2025 скриншот № 3
Слова из слова 2025 скриншот № 4

Слова из слова 2025 - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.

За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет по каждому сборнику. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в Интернете.

Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.

 

ТОП-сегодня раздела "Головоломки"
 

скачать Скользящие блокиСкользящие блоки 2.1.4.33

Бесплатная игра для Android-устройств, в которой необходимо передвигать цветные блоки и...

скачать Слова из слова 2025Слова из слова 2025 2.0.7

Бесплатная головоломка для мобильных Android-устройств, в которой пользователю необходимо...

скачать Random MahjongRandom Mahjong 1.4.9

Random Mahjong – красочный и качественный вариант игры для Android. Для новичков предусмотрено...

скачать Angry Birds MatchAngry Birds Match 5.6.0

Маленькие птички хотят безудержного веселья и приключений, но свиньи снова все портят и...

скачать Junes JourneyJunes Journey 2.61.3

Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от...

скачать МеморадоМеморадо 2.0.8

Приложение, которое в игровой форме позволяет тренировать память, логику, концентрацию,...

Отзывы о программе Слова из слова 2025

Admin

Отзывов о программе Слова из слова 2025 2.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв