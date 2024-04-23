Слова из слова 2025 для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|2.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|kaydanovich
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 267 | Статистика
|Размер:
|19.79 Мб
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Слова из слова 2025 - составляйте слова из букв заданного на уровне слова. Слова могут быть существительными любого рода в единственном числе. Чтобы открыть следующий уровень, необходимо угадать 70% слов текущего уровня.
За угаданные слова начисляются баллы, в количестве равном количеству букв в угаданном слове. Ведется подсчет баллов по каждому уровню, а также общий счет по каждому сборнику. Если тапнуть на одном из угаданных слов, откроется окно со значением слова. Там же можно найти значение слова в Интернете.
Вы можете получить подсказку, для этого нужно тапнуть на любом неугаданном слове. За подсказку снимаются двойные баллы.
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