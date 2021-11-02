Smart AudioBook Player для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.2.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Alex Kravchenko
|Категории:
|Плееры - Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 131 | Статистика
|Размер:
|8,3 Мб
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Smart AudioBook Player - удобное приложение, которое предназначено для проигрывания аудиокниг с возможностью управлять скоростью воспроизведения и загружать обложки книг из Интернета.
Также имеется разделение на категории, есть сортировка на новые, прослушиваемые и прослушанные книги. Кроме этогодоступен встроенный таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного отключения при непрерывном проигрывании.
Особенности:
- Управление скоростью воспроизведения.
- Классификация книг (новые, начатые, прочитанные).
- Загрузки обложек книг из интернета.
- Список персонажей.
- Автоматическое отключение в случае если Вы уснули. Для продолжения просто потрясите телефон.
- История воспроизведения.
- Виджет приложения. Позволяет управлять проигрывателем с домашнего экрана.
- Указав корневую папку, содержащую все Ваши аудиокниги, Вы исключите папки с музыкой и прочими аудиофайлами.
- Текущая позиция запоминается независимо для всех книг.
Примечание! Первый 30 дней Полная версия. Дальше - Базовая.
- Устранение ошибок.
- Добавлена поддержка webp обложек.
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Отзывы о программе Smart AudioBook Player
Андрей Анатольевич про Smart AudioBook Player 7.0.4 [17-03-2021]
Очень качественный и удобный плеер. Благодаря функции изменения скорости воспроизведения слушаю книги быстрее без потери восприятия. Однозначно рекомендую любителям аудио книг.
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