Smart AudioBook Player - удобное приложение, которое предназначено для проигрывания аудиокниг с возможностью управлять скоростью воспроизведения и загружать обложки книг из Интернета.

Также имеется разделение на категории, есть сортировка на новые, прослушиваемые и прослушанные книги. Кроме этогодоступен встроенный таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного отключения при непрерывном проигрывании.

Особенности:

Управление скоростью воспроизведения.

Классификация книг (новые, начатые, прочитанные).

Загрузки обложек книг из интернета.

Список персонажей.

Автоматическое отключение в случае если Вы уснули. Для продолжения просто потрясите телефон.

История воспроизведения.

Виджет приложения. Позволяет управлять проигрывателем с домашнего экрана.

Указав корневую папку, содержащую все Ваши аудиокниги, Вы исключите папки с музыкой и прочими аудиофайлами.

Текущая позиция запоминается независимо для всех книг.

Примечание! Первый 30 дней Полная версия. Дальше - Базовая.