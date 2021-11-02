Smart AudioBook Player для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 0.00/5 голосов - 0
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.2.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Плееры - Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 131 | Статистика
Размер:8,3 Мб
СКАЧАТЬ
Smart AudioBook Player скриншот № 1
Smart AudioBook Player скриншот № 2
Smart AudioBook Player скриншот № 3
Smart AudioBook Player скриншот № 4

Smart AudioBook Player - удобное приложение, которое предназначено для проигрывания аудиокниг с возможностью управлять скоростью воспроизведения и загружать обложки книг из Интернета.

Также имеется разделение на категории, есть сортировка на новые, прослушиваемые и прослушанные книги. Кроме этогодоступен встроенный таймер сна с функцией автовозврата при движении смартфона и таймер безусловного отключения при непрерывном проигрывании.

Особенности:

  • Управление скоростью воспроизведения.
  • Классификация книг (новые, начатые, прочитанные).
  • Загрузки обложек книг из интернета.
  • Список персонажей.
  • Автоматическое отключение в случае если Вы уснули. Для продолжения просто потрясите телефон.
  • История воспроизведения.
  • Виджет приложения. Позволяет управлять проигрывателем с домашнего экрана.
  • Указав корневую папку, содержащую все Ваши аудиокниги, Вы исключите папки с музыкой и прочими аудиофайлами.
  • Текущая позиция запоминается независимо для всех книг.

Примечание! Первый 30 дней Полная версия. Дальше - Базовая.

Что нового в Smart AudioBook Player 8.2.6?
  • Устранение ошибок.
  • Добавлена поддержка webp обложек.
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

скачать Sweet.tvSweet.tv 2.4.5

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем...

скачать СберЗвукСберЗвук 4.7.4

Музыкальный сервис, предоставляющий доступ к легальной музыке, и предлагающий...

скачать WinampWinamp 1.4.15

Winamp — один из наиболее популярных аудио-плееров для ПК теперь доступен и для...

скачать Music PlayerMusic Player 2.2.0

Удобный в использовании аудио проигрыватель для Android-устройств, который предлагает...

скачать Зайцев.нет МузыкаЗайцев.нет Музыка 7.17.2

Зайцев.нет – скачивайте музыку с популярных ресурсов zaycev.net и Вконтакте без необходимости...

скачать mp3-плеерmp3-плеер 1.3.3

mp3-плеер – очередной плеер для Android-девайсов. Помимо прослушивания треков, программа имеет...

Отзывы о программе Smart AudioBook Player

Андрей Анатольевич про Smart AudioBook Player 7.0.4 [17-03-2021]

Очень качественный и удобный плеер. Благодаря функции изменения скорости воспроизведения слушаю книги быстрее без потери восприятия. Однозначно рекомендую любителям аудио книг.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв