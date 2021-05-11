SimpleMind Free для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.29.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ModelMaker Tools
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 612 | Статистика
|Размер:
|2,91 Мб
|СКАЧАТЬ
SimpleMind Free - интуитивно понятное приложение, которое поможет вам организовать свои мысли и генерировать новые идеи в любое время и в любом месте. Присутствует несколько авто макетов, фактически безграничный размер и неограниченное количество элементов, реорганизация и реструктуризация с помощью перетаскивания, перемещения или переподключения, мультивыбор элементов, предустановленные стили и многое другое.
Особенности:
- Простота использования.
- Постоянное усовершенствование, с учетом пожеланий пользователей.
- Надежность: 7 лет непрерывных обновлений и улучшений.
- Широкий диапазон использования приложения: бизнес, образование, юриспруденция, медицина.
- Уникальные, произвольные макеты и различные авто шаблоны.
- Изменение и настройка внешнего вида.
- Инструменты улучшения просмотра.
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Admin
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