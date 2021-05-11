SimpleMind Free - интуитивно понятное приложение, которое поможет вам организовать свои мысли и генерировать новые идеи в любое время и в любом месте. Присутствует несколько авто макетов, фактически безграничный размер и неограниченное количество элементов, реорганизация и реструктуризация с помощью перетаскивания, перемещения или переподключения, мультивыбор элементов, предустановленные стили и многое другое.

Особенности: