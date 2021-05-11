SimpleMind Free для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.29.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 612 | Статистика
Размер:2,91 Мб
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SimpleMind Free - интуитивно понятное приложение, которое поможет вам организовать свои мысли и генерировать новые идеи в любое время и в любом месте. Присутствует несколько авто макетов, фактически безграничный размер и неограниченное количество элементов, реорганизация и реструктуризация с помощью перетаскивания, перемещения или переподключения, мультивыбор элементов, предустановленные стили и многое другое.

Особенности:

  • Простота использования.
  • Постоянное усовершенствование, с учетом пожеланий пользователей.
  • Надежность: 7 лет непрерывных обновлений и улучшений.
  • Широкий диапазон использования приложения: бизнес, образование, юриспруденция, медицина.
  • Уникальные, произвольные макеты и различные авто шаблоны.
  • Изменение и настройка внешнего вида.
  • Инструменты улучшения просмотра.
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