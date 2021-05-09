Operate Now: Hospital для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.37.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Spil Games
|Категория:
|Симуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 554 | Статистика
|Размер:
|55,82 Мб
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Operate Now: Hospital - отличный симулятор медика, в котором игроку выполнять различные операции, улучшать и развивать собственную больницу, нанимать квалифицированный персонал, проводить разнообразные исследования и многое другое.
В ходе игры пользователю предстоит провести достаточно реалистичные операции, включая извлечение инородных тел, восстановление сломанных костей, проведение трахеотомии и пр. Также необходимо расширять и улучшать свою больницу для размещения новых отделений с вновь нанятыми хирургами! Для управления таким впечатляющим лечебным учреждением придется освоить навыки настоящего директора больницы.
Выполняйте сложные операции, управляйте своей больницей и окунитесь в больничную мыльную оперу, как в настоящих медицинских телесериалах.
Особенности игры:
- Реалистичный симулятор операций.
- Постройте собственную больницу.
- Нанимайте новый медицинский персонал и обучайте его спасать жизни.
- Открывайте и проводите исследования в совершенно новом медицинском исследовательском отделении.
- Проживите вместе с персонажами два сезона, которые не оставят вас равнодушными.
- Регулярное добавление новых миссий и контента.
- Устранены различные ошибки и оптимизирована производительность.
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