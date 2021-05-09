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Operate Now: Hospital для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.37.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Симуляторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 554 | Статистика
Размер:55,82 Мб
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Operate Now: Hospital - отличный симулятор медика, в котором игроку выполнять различные операции, улучшать и развивать собственную больницу, нанимать квалифицированный персонал, проводить разнообразные исследования и многое другое.

В ходе игры пользователю предстоит провести достаточно реалистичные операции, включая извлечение инородных тел, восстановление сломанных костей, проведение трахеотомии и пр. Также необходимо расширять и улучшать свою больницу для размещения новых отделений с вновь нанятыми хирургами! Для управления таким впечатляющим лечебным учреждением придется освоить навыки настоящего директора больницы.

Выполняйте сложные операции, управляйте своей больницей и окунитесь в больничную мыльную оперу, как в настоящих медицинских телесериалах.

Особенности игры:

  • Реалистичный симулятор операций.
  • Постройте собственную больницу.
  • Нанимайте новый медицинский персонал и обучайте его спасать жизни.
  • Открывайте и проводите исследования в совершенно новом медицинском исследовательском отделении.
  • Проживите вместе с персонажами два сезона, которые не оставят вас равнодушными.
  • Регулярное добавление новых миссий и контента.
Что нового в Operate Now: Hospital 1.37.3?
  • Устранены различные ошибки и оптимизирована производительность.
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