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Realm Defense: Hero Legends TD для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Стратегии
Загрузок (сегодня/всего):2 / 490 | Статистика
Размер:110,69 Мб
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Realm Defense: Hero Legends TD - увлекательная игра в жанре "tower defense", в которой придется применить все свои тактические навыки, чтобы отражать атаки волну за волной более чем на 100 уровнях.

Игрок может строить 4 вида башен (лучники, рыцари, маги и артиллеристы), улучшать их, призывать разнообразных героев, чтобы противостоять Рыцарям Смерти, армиям слизней, гоблинов, скелетов и прочей нечисти.

Преодолейте невероятные ситуации со стратегией и умом! Спасите беспомощных сельчан, собирайте важные ресурсы и нанимайте легендарных героев со смертоносными способностями на пути, чтобы остановить зло в этой несравнимой игре.

Особенности:

  • Более 100 уровней с различными режимами игры.
  • Несколько миров, с 4 различными башнями в каждом из них.
  • Мощные герои с уникальными способностями.
  • Эпические боссы, включая Скелета-Мага, который катается на гигантском слизне, опутывает ваших героев, и бросающим бомбы Гоблинском Короле верхом на мамонте.
  • Огромное количество врагов, которое ставит перед игроком множество тактических задач.
  • Живописные пейзажи и красивые анимации персонажей.
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