Realm Defense: Hero Legends TD для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Babeltime US
|Категория:
|Стратегии
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 490 | Статистика
|Размер:
|110,69 Мб
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Realm Defense: Hero Legends TD - увлекательная игра в жанре "tower defense", в которой придется применить все свои тактические навыки, чтобы отражать атаки волну за волной более чем на 100 уровнях.
Игрок может строить 4 вида башен (лучники, рыцари, маги и артиллеристы), улучшать их, призывать разнообразных героев, чтобы противостоять Рыцарям Смерти, армиям слизней, гоблинов, скелетов и прочей нечисти.
Преодолейте невероятные ситуации со стратегией и умом! Спасите беспомощных сельчан, собирайте важные ресурсы и нанимайте легендарных героев со смертоносными способностями на пути, чтобы остановить зло в этой несравнимой игре.
Особенности:
- Более 100 уровней с различными режимами игры.
- Несколько миров, с 4 различными башнями в каждом из них.
- Мощные герои с уникальными способностями.
- Эпические боссы, включая Скелета-Мага, который катается на гигантском слизне, опутывает ваших героев, и бросающим бомбы Гоблинском Короле верхом на мамонте.
- Огромное количество врагов, которое ставит перед игроком множество тактических задач.
- Живописные пейзажи и красивые анимации персонажей.
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