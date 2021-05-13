Google Tasks - менеджер задач от корпорации Google, который позволяет пользователю создавать списки, задачи и подзадачи, прикреплять к ним заметки, задавать срок выполнения каждой задачи, а также сортировать их по дате или в произвольном порядке.

Ключевые особенности программы: