Google Tasks для Android

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Оценка: 2.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021.04.25.370342879.release | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Планировщики, календарь, часы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 488 | Статистика
Размер:6,63 Мб
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Google Tasks - менеджер задач от корпорации Google, который позволяет пользователю создавать списки, задачи и подзадачи, прикреплять к ним заметки, задавать срок выполнения каждой задачи, а также сортировать их по дате или в произвольном порядке.

Ключевые особенности программы:

  • Синхронизация списков задач.
  • Управление задачами, созданными в Gmail и Календаре.
  • Возможность создания подзадач.
  • Добавление заметок к задачам.
  • Редактирование заметок.
  • Возможность создания задач из писем в Gmail.
  • Просмотр задач на боковой панели в Gmail.
  • Поиск писем, на основе которых созданы задачи.
  • Возможность установить срок выполнения каждой задачи.
  • Сортировка задач по дате или приоритету.
  • Напоминания о задачах у которых истекает срок выполнения.
  • И многое другое.
Что нового в Google Tasks 2021.04.25.370342879.release?
  • Указывайте для задач время и получайте уведомления.
  • Создавайте повторяющиеся задачи.
  • Импортируйте в Задачи данные из Google Напоминаний.
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