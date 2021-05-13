Google Tasks для Android
|Оценка:
|2.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021.04.25.370342879.release | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 488 | Статистика
|Размер:
|6,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Google Tasks - менеджер задач от корпорации Google, который позволяет пользователю создавать списки, задачи и подзадачи, прикреплять к ним заметки, задавать срок выполнения каждой задачи, а также сортировать их по дате или в произвольном порядке.
Ключевые особенности программы:
- Синхронизация списков задач.
- Управление задачами, созданными в Gmail и Календаре.
- Возможность создания подзадач.
- Добавление заметок к задачам.
- Редактирование заметок.
- Возможность создания задач из писем в Gmail.
- Просмотр задач на боковой панели в Gmail.
- Поиск писем, на основе которых созданы задачи.
- Возможность установить срок выполнения каждой задачи.
- Сортировка задач по дате или приоритету.
- Напоминания о задачах у которых истекает срок выполнения.
- И многое другое.
- Указывайте для задач время и получайте уведомления.
- Создавайте повторяющиеся задачи.
- Импортируйте в Задачи данные из Google Напоминаний.
BZ Напоминания и Дни Рождения 2.3.4
BZ Напоминания и Дни Рождения – простая напоминалка подскажет в нужный момент о списке...
Простой и удобный в повседневном использовании календарь для мобильных Android-устройств,...
Рыболовный календарь - полезная программа для всех любителей рыбалки, которая подскажет...
Evernote – инструмент для хранения заметок всех видов: текстовые, голосовые, фотографии,...
Свадебный планировщик 2.03.222
Отличный инструмент для планирования свадьбы на мобильном Android-устройстве. Присутствует...
Новогодний обратный отсчет 5.1.2
Полезное приложение для мобильных Android-устройств, которое пригодится в первую очередь...
Отзывы о программе Google Tasks
Admin
Отзывов о программе Google Tasks 2021.04.25.370342879.release пока нет, можете добавить...