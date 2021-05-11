Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Магический напиток 6.6

Магический напиток для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 447 | Статистика
Размер:45,72 Мб
СКАЧАТЬ
Магический напиток скриншот № 2
Магический напиток скриншот № 3
Магический напиток скриншот № 4

Магический напиток - станьте владельцем собственного кафе магических напитков. Чтобы получить максимум прибыли, необходимо не только быстро и качественно обслуживать своих клиентов, но и постоянно улучшать интерьер своего кафе, улучшать оборудование и расширять ассортимент, что положительно скажется на количестве чаевых от благодарных посетителей.

Ловко смешивайте эссенции, учитывайте теорию цвета – и готовьте всевозможные коктейли! Подавайте экзотические закуски (гекконы, корень мандрагоры, мясо дракона и пр.). Открывайте кафе на 7 уникальных локациях – от оживленной деревни Старлак-Вилледж до величественного Королевства Эмберлайен! Покупайте более эффективное оборудование и обставляйте кафе мебелью, чтобы сделать его комфортным для уставших путников. Расставляйте приоритеты и задавайте настройки согласно своим предпочтениям.

Особенности:

  • Процесс смешивания цветов в игре основан на теории цвета.
  • Создавайте магические напитки, смешивая эссенции, добавляя специи и пряности, используя украшения и руны.
  • Готовьте экзотические закуски для людей, эльфов, карликов и других причудливых героев.
  • Увлекательные соревнования мастеров.
  • 7 уникальных локаций.
  • Гибкая система обновлений позволяет изменять кафе в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Полностью анимированная нарисованная вручную графика.
  • Приятное звуковое сопровождение.
Что нового в Магический напиток 6.6?
  • Исправления ошибок
  • Оптимизация производительности
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

скачать Fruit NinjaFruit Ninja 3.1.2

Fruit Ninja - одна из самых популярных игр для Android. Разрезайте вылетающие фрукты самурайским...

скачать Говорящий Том: бег за золотомГоворящий Том: бег за золотом 5.1.0.911

Увлекательный раннер для всей семьи, в котором Говорящий Том, Анджела, Джинджер, Хэнк и Бен...

скачать Мышь на экране для котаМышь на экране для кота 18.0

Мышь на экране для кота - отличное развлечение не только для домашних питомцев, но и для их...

скачать Rise UpRise Up 1.3.1

Защищайте парящий ввысь воздушный шарик с помощью щита от всевозможных препятствий и...

скачать Tiles Hop: Forever Dancing BallTiles Hop: Forever Dancing Ball 3.1.6

Захватывающая Android-аркада, в которой необходимо управлять шариком прыгающим по плиткам в...

скачать Red Ball 4Red Ball 4 1.4.21

Red Ball 4 - увлекательная аркада для Android, в которой необходимо помочь красным шарикам в их...

Отзывы о программе Магический напиток

Admin

Отзывов о программе Магический напиток 6.6 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв