Магический напиток для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Monstronauts Inc.
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 447 | Статистика
|Размер:
|45,72 Мб
|СКАЧАТЬ
Магический напиток - станьте владельцем собственного кафе магических напитков. Чтобы получить максимум прибыли, необходимо не только быстро и качественно обслуживать своих клиентов, но и постоянно улучшать интерьер своего кафе, улучшать оборудование и расширять ассортимент, что положительно скажется на количестве чаевых от благодарных посетителей.
Ловко смешивайте эссенции, учитывайте теорию цвета – и готовьте всевозможные коктейли! Подавайте экзотические закуски (гекконы, корень мандрагоры, мясо дракона и пр.). Открывайте кафе на 7 уникальных локациях – от оживленной деревни Старлак-Вилледж до величественного Королевства Эмберлайен! Покупайте более эффективное оборудование и обставляйте кафе мебелью, чтобы сделать его комфортным для уставших путников. Расставляйте приоритеты и задавайте настройки согласно своим предпочтениям.
Особенности:
- Процесс смешивания цветов в игре основан на теории цвета.
- Создавайте магические напитки, смешивая эссенции, добавляя специи и пряности, используя украшения и руны.
- Готовьте экзотические закуски для людей, эльфов, карликов и других причудливых героев.
- Увлекательные соревнования мастеров.
- 7 уникальных локаций.
- Гибкая система обновлений позволяет изменять кафе в соответствии с вашими предпочтениями.
- Полностью анимированная нарисованная вручную графика.
- Приятное звуковое сопровождение.
- Исправления ошибок
- Оптимизация производительности
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