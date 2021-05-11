Магический напиток - станьте владельцем собственного кафе магических напитков. Чтобы получить максимум прибыли, необходимо не только быстро и качественно обслуживать своих клиентов, но и постоянно улучшать интерьер своего кафе, улучшать оборудование и расширять ассортимент, что положительно скажется на количестве чаевых от благодарных посетителей.

Ловко смешивайте эссенции, учитывайте теорию цвета – и готовьте всевозможные коктейли! Подавайте экзотические закуски (гекконы, корень мандрагоры, мясо дракона и пр.). Открывайте кафе на 7 уникальных локациях – от оживленной деревни Старлак-Вилледж до величественного Королевства Эмберлайен! Покупайте более эффективное оборудование и обставляйте кафе мебелью, чтобы сделать его комфортным для уставших путников. Расставляйте приоритеты и задавайте настройки согласно своим предпочтениям.

Особенности: