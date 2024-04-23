Accupedo — виджет-шагомер, который позволяет отслеживать количество пройденных шагов. Благодаря интеллектуальному алгоритму приложение распознает когда пользователь прогуливается пешком и игнорирует любую другую деятельность, что делает данный виджет достаточно точным инструментом для подсчета шагов.

Accupedo сможет подсчитать ваши шаги, независимо от того, где находится телефон, в кармане, поясном ремне или сумке.

Возможности: