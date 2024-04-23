Accupedo для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.2.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 895 | Статистика
Размер:9.47 Мб
СКАЧАТЬ
Accupedo скриншот № 2
Accupedo скриншот № 3
Accupedo скриншот № 4

Accupedo — виджет-шагомер, который позволяет отслеживать количество пройденных шагов. Благодаря интеллектуальному алгоритму приложение распознает когда пользователь прогуливается пешком и игнорирует любую другую деятельность, что делает данный виджет достаточно точным инструментом для подсчета шагов.

Accupedo сможет подсчитать ваши шаги, независимо от того, где находится телефон, в кармане, поясном ремне или сумке.

Возможности:

  • Интеллектуальный алгоритм отслеживания шагов.
  • Отображает: шаги, расстояние, время, сожженные калории, и скорость.
  • Ведется ежедневная статистика.
  • Ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные графики.
  • Режим энергосбережения.
  • Персональные настройки.
  • Возможность устанавливать и редактировать цели.
  • Встроенные уведомления.
  • Виджет на главном экране.
  • Опция включения / выключения экрана.
  • Импорт и экспорт баз данных.
  • Ручное добавление/вычитание количества шагов.
Что нового в Accupedo 9.2.7?

  • Приложение регулярно обновляется новыми функциями и исправлениями ошибок.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Женский календарь месячныхЖенский календарь месячных 1.2.24

Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...

скачать Домашняя тренировка ProДомашняя тренировка Pro 113.16

Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую...

скачать Huawei HealthHuawei Health 14.0.8.310

Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...

скачать Справочник заболеванийСправочник заболеваний 3.6.15

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая...

скачать MyTherapyMyTherapy 3.101.4

Мобильная напоминалка о приёме лекарств, которая поддерживает все виды лекарственных...

Отзывы о программе Accupedo

Admin

Отзывов о программе Accupedo 9.2.7 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв