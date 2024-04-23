Accupedo для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.2.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Corusen LLC
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 895 | Статистика
|Размер:
|9.47 Мб
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Accupedo — виджет-шагомер, который позволяет отслеживать количество пройденных шагов. Благодаря интеллектуальному алгоритму приложение распознает когда пользователь прогуливается пешком и игнорирует любую другую деятельность, что делает данный виджет достаточно точным инструментом для подсчета шагов.
Accupedo сможет подсчитать ваши шаги, независимо от того, где находится телефон, в кармане, поясном ремне или сумке.
Возможности:
- Интеллектуальный алгоритм отслеживания шагов.
- Отображает: шаги, расстояние, время, сожженные калории, и скорость.
- Ведется ежедневная статистика.
- Ежедневные, еженедельные, ежемесячные и ежегодные графики.
- Режим энергосбережения.
- Персональные настройки.
- Возможность устанавливать и редактировать цели.
- Встроенные уведомления.
- Виджет на главном экране.
- Опция включения / выключения экрана.
- Импорт и экспорт баз данных.
- Ручное добавление/вычитание количества шагов.
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Приложение регулярно обновляется новыми функциями и исправлениями ошибок.
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