Expense IQ для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 823 | Статистика
Размер:29.84 Мб
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Expense IQ - удобное в использовании приложение для управления расходами, которое включает менеджер финансов, напоминание о счетах, реестр чековой книжки и планировщик бюджета.

Программа позволяет быстро и легко отслеживать и управлять ежедневными расходами, анализировать доходы, расходы, движение денежных средств и баланс по различным счетам и диапазонам дат с помощью интерактивных отчетов и графиков. Присутствует встроенный планировщик бюджета, который быстро и легко отслеживает все ваши расходы, а также интегрированный менеджер расходов, который позволяют устанавливать месячные бюджеты для специальных счетов и/или категорий и следить за ними с помощью цветной шкалы здоровья, которая предупреждает о превышении бюджета.

Приложение также включает интегрированное напоминание о счетах, которое помогает избегать неприятных комиссий за просрочку с помощью своевременных напоминаний о необходимости оплаты счетов. Присутствует возможность сфотографировать свои квитанции и счета для хранения цифровой записи.

Список расширенных функций включает:

  • Облачная синхронизация через Google Firebase для синхронизации данных транзакций на нескольких устройствах.
  • Поддержка разделения транзакций.
  • Экспорт записанных данных в формате QIF и CSV.
  • Виджет домашнего экрана для быстрого отслеживания и управления расходами.
  • Уведомления о предстоящих и просроченных счетах.
  • Установка месячного бюджета для специальных счетов и/или категорий и наблюдения за ними с помощью цветной шкалы здоровья.
  • Полностью настраиваемые категории доходов и расходов.
  • Фотографирование квитанций и счетов.
  • Интегрированный менеджер чековой книжки.
  • Отслеживание и управление доходами и расходами на нескольких счетах в различных валютах.
  • Установка повторных транзакций.
  • Поддержка переводов между счетами.
  • Блокировка приложения с помощью 4-цифрового защитного ПИН-кода.
  • Резервное копирование данных на SD-карту.
  • Ежедневное автоматическое резервное копирование.
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