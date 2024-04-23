Expense IQ для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Handy Apps
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 823 | Статистика
|Размер:
|29.84 Мб
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Expense IQ - удобное в использовании приложение для управления расходами, которое включает менеджер финансов, напоминание о счетах, реестр чековой книжки и планировщик бюджета.
Программа позволяет быстро и легко отслеживать и управлять ежедневными расходами, анализировать доходы, расходы, движение денежных средств и баланс по различным счетам и диапазонам дат с помощью интерактивных отчетов и графиков. Присутствует встроенный планировщик бюджета, который быстро и легко отслеживает все ваши расходы, а также интегрированный менеджер расходов, который позволяют устанавливать месячные бюджеты для специальных счетов и/или категорий и следить за ними с помощью цветной шкалы здоровья, которая предупреждает о превышении бюджета.
Приложение также включает интегрированное напоминание о счетах, которое помогает избегать неприятных комиссий за просрочку с помощью своевременных напоминаний о необходимости оплаты счетов. Присутствует возможность сфотографировать свои квитанции и счета для хранения цифровой записи.
Список расширенных функций включает:
- Облачная синхронизация через Google Firebase для синхронизации данных транзакций на нескольких устройствах.
- Поддержка разделения транзакций.
- Экспорт записанных данных в формате QIF и CSV.
- Виджет домашнего экрана для быстрого отслеживания и управления расходами.
- Уведомления о предстоящих и просроченных счетах.
- Установка месячного бюджета для специальных счетов и/или категорий и наблюдения за ними с помощью цветной шкалы здоровья.
- Полностью настраиваемые категории доходов и расходов.
- Фотографирование квитанций и счетов.
- Интегрированный менеджер чековой книжки.
- Отслеживание и управление доходами и расходами на нескольких счетах в различных валютах.
- Установка повторных транзакций.
- Поддержка переводов между счетами.
- Блокировка приложения с помощью 4-цифрового защитного ПИН-кода.
- Резервное копирование данных на SD-карту.
- Ежедневное автоматическое резервное копирование.
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Admin
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