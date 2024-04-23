Expense IQ - удобное в использовании приложение для управления расходами, которое включает менеджер финансов, напоминание о счетах, реестр чековой книжки и планировщик бюджета.

Программа позволяет быстро и легко отслеживать и управлять ежедневными расходами, анализировать доходы, расходы, движение денежных средств и баланс по различным счетам и диапазонам дат с помощью интерактивных отчетов и графиков. Присутствует встроенный планировщик бюджета, который быстро и легко отслеживает все ваши расходы, а также интегрированный менеджер расходов, который позволяют устанавливать месячные бюджеты для специальных счетов и/или категорий и следить за ними с помощью цветной шкалы здоровья, которая предупреждает о превышении бюджета.

Приложение также включает интегрированное напоминание о счетах, которое помогает избегать неприятных комиссий за просрочку с помощью своевременных напоминаний о необходимости оплаты счетов. Присутствует возможность сфотографировать свои квитанции и счета для хранения цифровой записи.

Список расширенных функций включает: