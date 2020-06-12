Битрикс24 для Android

Битрикс24 5.2.1 (661) для Android

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Описание Битрикс24 5.2.1 (661) для AndroidОписание   Скачать Битрикс24 5.2.1 (661) для AndroidСКАЧАТЬ (46,57 Мб) Скриншоты Битрикс24 5.2.1 (661) для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Битрикс24 5.2.1 (661) для AndroidСтатистика   Отзывы о Битрикс24 5.2.1 (661) для AndroidОтзывы (0)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
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Битрикс24 - мощная CRM, которая помогает бизнесу работать, оставаться на связи с коллегами и клиентами, быть в курсе всех событий компании, ставить задачи и продавать больше. Присутствует возможность обмениваться сообщениями, имеются push-уведомления о новых задачах и пр.

Основные возможности Битрикс24:

  • Чат, Календарь, Диск и новостная лента компании. Даёт возможность управлять своим рабочим временем и сохранять рабочие документы в папках на своём Диске.
  • Задачи и проекты позволяют быстро создавать новые поручения, контролировать сроки и качество выполнения, вовремя реагировать на застой в движении, привлекать сторонних специалистов, ставить подзадачи, менять ответственных.
  • Объединяет в CRM все каналы коммуникаций с клиентами: телефон, чат на сайте и социальные сети.
  • Возможность отправлять предложения и выставлять счета.
  • Возможность с помощью удобных конструкторов создавать полноценные многостраничные сайты и яркие рекламные лендинги или интернет-магазины своих товаров и услуг.
Битрикс24
Битрикс24
Битрикс24
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Битрикс24

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Отзывов о программе Битрикс24 5.2.1 (661) для Android пока нет, можете добавить...

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