Wallet - приложение для контроля за финансами, которое предлагает все необходимые для этого инструменты и функции: несколько валют, возможность подключать различные банки и финансовые учреждения, заметки, таблицы и бюджеты для составления ясных и достижимых целей, категории доходов и расходов, детальные отчеты, совместное использование выбранных учетных записей и многое другое.

Особенности приложения: