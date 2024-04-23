Wallet для Android
|Оценка:
|3.33/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.20 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|BudgetBakers.com
|Категория:
|Финансы, учет
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 058 | Статистика
|Размер:
|37.38 Мб
|СКАЧАТЬ
Wallet - приложение для контроля за финансами, которое предлагает все необходимые для этого инструменты и функции: несколько валют, возможность подключать различные банки и финансовые учреждения, заметки, таблицы и бюджеты для составления ясных и достижимых целей, категории доходов и расходов, детальные отчеты, совместное использование выбранных учетных записей и многое другое.
Особенности приложения:
- Составление динамичных планов для контроля финансов и достижения своих целей.
- Использование нескольких валют.
- Подключение к учетной записи банков и финансовых учреждений.
- Обработка заметок, таблиц и бюджетов для составления ясных и достижимых целей
- Автоматические банковские обновления.
- Гибкие бюджеты.
- Детальные отчеты.
- Совместное использование выбранных учетных записей.
- Импорт/экспорт в CSV/XLS/PDF.
- Большой список поддерживаемых банков.
- Категории и шаблоны.
- Геолокация и хэштеги.
- Встроенные списки покупок.
- Возможность управления долгами.
- Блокировка приложения пин-кодом.
- Наличие уведомлений и многое другое.
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