Wallet для Android

Описание
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Оценка: 3.33/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.0.20 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Финансы, учет
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 058 | Статистика
Размер:37.38 Мб
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Wallet - приложение для контроля за финансами, которое предлагает все необходимые для этого инструменты и функции: несколько валют, возможность подключать различные банки и финансовые учреждения, заметки, таблицы и бюджеты для составления ясных и достижимых целей, категории доходов и расходов, детальные отчеты, совместное использование выбранных учетных записей и многое другое.

Особенности приложения:

  • Составление динамичных планов для контроля финансов и достижения своих целей.
  • Использование нескольких валют.
  • Подключение к учетной записи банков и финансовых учреждений.
  • Обработка заметок, таблиц и бюджетов для составления ясных и достижимых целей
  • Автоматические банковские обновления.
  • Гибкие бюджеты.
  • Детальные отчеты.
  • Совместное использование выбранных учетных записей.
  • Импорт/экспорт в CSV/XLS/PDF.
  • Большой список поддерживаемых банков.
  • Категории и шаблоны.
  • Геолокация и хэштеги.
  • Встроенные списки покупок.
  • Возможность управления долгами.
  • Блокировка приложения пин-кодом.
  • Наличие уведомлений и многое другое.
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Отзывы о программе Wallet

Альона про Wallet 8.1.271 [05-01-2022]

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