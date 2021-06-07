iTranslate для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iTranslate
|Категории:
|Языки - Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 702 | Статистика
|Размер:
|101,04 Мб
|СКАЧАТЬ
iTranslate – удобный в использовании мобильный переводчик и словарь, с помощью которого вы сможете легко и быстро переводить тексты и общаться с людьми на более чем 100 языках.
Присутствует оффлайн-режим, благодаря которому можно не волноваться о расходах на роуминг, голосовой перевод, таблицы спряжения, возможность перевода веб-страниц и многое другое.
Ключевые особенности приложения:
- Перевод на более чем 100 языков.
- Чтение переведенных фраз вслух (на выбор доступны мужские и женские голоса).
- Переключение между различными региональными вариантами языка.
- Словари, синонимы, толкования многозначных слов.
- Транслитерация, история запросов, избранное, возможность делиться переводами и многое другое.
- Перевод без подключения к интернету (PRO-версия).
- Голосовое общение в реальном времени (PRO-версия).
- Таблицы спряжения глаголов в различных временах (PRO-версия).
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