iTranslate – удобный в использовании мобильный переводчик и словарь, с помощью которого вы сможете легко и быстро переводить тексты и общаться с людьми на более чем 100 языках.

Присутствует оффлайн-режим, благодаря которому можно не волноваться о расходах на роуминг, голосовой перевод, таблицы спряжения, возможность перевода веб-страниц и многое другое.

Ключевые особенности приложения: