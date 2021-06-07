iTranslate для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Языки - Словари
Загрузок (сегодня/всего):1 / 702 | Статистика
Размер:101,04 Мб
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iTranslate – удобный в использовании мобильный переводчик и словарь, с помощью которого вы сможете легко и быстро переводить тексты и общаться с людьми на более чем 100 языках.

Присутствует оффлайн-режим, благодаря которому можно не волноваться о расходах на роуминг, голосовой перевод, таблицы спряжения, возможность перевода веб-страниц и многое другое.

Ключевые особенности приложения:

  • Перевод на более чем 100 языков.
  • Чтение переведенных фраз вслух (на выбор доступны мужские и женские голоса).
  • Переключение между различными региональными вариантами языка.
  • Словари, синонимы, толкования многозначных слов.
  • Транслитерация, история запросов, избранное, возможность делиться переводами и многое другое.
  • Перевод без подключения к интернету (PRO-версия).
  • Голосовое общение в реальном времени (PRO-версия).
  • Таблицы спряжения глаголов в различных временах (PRO-версия).
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