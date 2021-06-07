8fit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|21.05.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|8fit
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 459 | Статистика
|Размер:
|68,96 Мб
|СКАЧАТЬ
8fit - личный мобильный тренер, который предлагает пользователю комплекс из коротких упражнений и простой планировщик здорового питания, учитывающий индивидуальные цели.
Залог успеха — это программа питания, состоящая из простых рецептов и составленная с учетом твоих индивидуальных целей, а также упражнения, подобранные лучшими фитнес-тренерами.
Персонализированный пошаговый гид, включает в себя:
- Фитнес-тест, определяющий начальный уровень пользователя.
- Планы тренировок.
- Персонализированный план здорового питания с учетом диеты.
- Более 400 рецептов здоровых блюд, подобранных в соответствии с твоими предпочтениями и потребностями организма.
- Более 350 упражнений с разными уровнями сложности
- Трекер шагов, синхронизирующийся с Google Fit
- Интенсивные тренировки HIIT и Tabata, берущие свое начало от упражнений Crossfit и P90x
- Возможность выбрать свой уровень интенсивности и заниматься спортом у себя дома.
- Исправлены ошибки.
Приложение для мониторинга циклов сна. Имеется еженедельная и ежемесячная статистика,...
Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...
Набор тренировок и тренировочных планов для снижения веса, сжигания жира, увеличения...
Мобильный помощник для занятий йогой, который предлагает доступ к обширной библиотеке...
Отличное приложение для Android, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую...
Runtastic – универсальный помощник при занятиях фитнесом, бегом или кардио-тренировками. В...
Отзывы о программе 8fit
Admin
Отзывов о программе 8fit 21.05.0 пока нет, можете добавить...