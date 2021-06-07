8fit - личный мобильный тренер, который предлагает пользователю комплекс из коротких упражнений и простой планировщик здорового питания, учитывающий индивидуальные цели.

Залог успеха — это программа питания, состоящая из простых рецептов и составленная с учетом твоих индивидуальных целей, а также упражнения, подобранные лучшими фитнес-тренерами.

Персонализированный пошаговый гид, включает в себя: