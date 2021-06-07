8fit для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:21.05.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 459 | Статистика
Размер:68,96 Мб
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8fit - личный мобильный тренер, который предлагает пользователю комплекс из коротких упражнений и простой планировщик здорового питания, учитывающий индивидуальные цели.

Залог успеха — это программа питания, состоящая из простых рецептов и составленная с учетом твоих индивидуальных целей, а также упражнения, подобранные лучшими фитнес-тренерами.

Персонализированный пошаговый гид, включает в себя:

  • Фитнес-тест, определяющий начальный уровень пользователя.
  • Планы тренировок.
  • Персонализированный план здорового питания с учетом диеты.
  • Более 400 рецептов здоровых блюд, подобранных в соответствии с твоими предпочтениями и потребностями организма.
  • Более 350 упражнений с разными уровнями сложности
  • Трекер шагов, синхронизирующийся с Google Fit
  • Интенсивные тренировки HIIT и Tabata, берущие свое начало от упражнений Crossfit и P90x
  • Возможность выбрать свой уровень интенсивности и заниматься спортом у себя дома.
Что нового в 8fit 21.05.0?
  • Исправлены ошибки.
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