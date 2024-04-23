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Сон малышей - белый шум для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.20.0(81) | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:другое - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 242 | Статистика
Размер:49.82 Мб
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Сон малышей - белый шум скриншот № 1
Сон малышей - белый шум скриншот № 2
Сон малышей - белый шум скриншот № 3
Сон малышей - белый шум скриншот № 4

Сон малышей - белый шум - приложение предлагает подборку успокаивающих звуков и колыбельных, благодаря которым можно уложить спать даже самого неугомонного малыша. Присутствует простой таймер, который позволит вам экономить заряд аккумулятора. Программа не требует Интернет-подключения.

Маленьким детям нравится белый шум, поскольку находясь в утробе матери они привыкают к внешним шумам. Фоновый белый шум, оказывает успокаивающее действие на малыша и напоминает звуки, которые он слышал до рождения.

Ключевые особенности:

  • Включает звуки дождя, леса, океана, ветра, реки, биения сердца, потрескивания ночного костра, автомобиля, поезда, самолета и пр., а также 4 ласковые колыбельные.
  • Позволяет малышам справиться со стрессом.
  • Помогает малышам уснуть.
  • Помогает малышам меньше плакать.
  • Поможет и родителям спать лучше.
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