Сон малышей - белый шум для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.20.0(81) | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Relaxio
|Категории:
|другое - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 242 | Статистика
|Размер:
|49.82 Мб
|СКАЧАТЬ
Сон малышей - белый шум - приложение предлагает подборку успокаивающих звуков и колыбельных, благодаря которым можно уложить спать даже самого неугомонного малыша. Присутствует простой таймер, который позволит вам экономить заряд аккумулятора. Программа не требует Интернет-подключения.
Маленьким детям нравится белый шум, поскольку находясь в утробе матери они привыкают к внешним шумам. Фоновый белый шум, оказывает успокаивающее действие на малыша и напоминает звуки, которые он слышал до рождения.
Ключевые особенности:
- Включает звуки дождя, леса, океана, ветра, реки, биения сердца, потрескивания ночного костра, автомобиля, поезда, самолета и пр., а также 4 ласковые колыбельные.
- Позволяет малышам справиться со стрессом.
- Помогает малышам уснуть.
- Помогает малышам меньше плакать.
- Поможет и родителям спать лучше.
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Admin
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