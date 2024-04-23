Сон малышей - белый шум - приложение предлагает подборку успокаивающих звуков и колыбельных, благодаря которым можно уложить спать даже самого неугомонного малыша. Присутствует простой таймер, который позволит вам экономить заряд аккумулятора. Программа не требует Интернет-подключения.

Маленьким детям нравится белый шум, поскольку находясь в утробе матери они привыкают к внешним шумам. Фоновый белый шум, оказывает успокаивающее действие на малыша и напоминает звуки, которые он слышал до рождения.

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