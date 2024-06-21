MOON для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:23.75 Мб
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MOON - приложение, которое помогает всегда быть в курсе текущей фазы Луны и будущих лунных событий. Программа позволяет просматривать фазу Луны на любую выбранную дату, отслеживать обратный отсчет до важных лунных событий и получать уведомления о них заранее, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Также вы можете делиться изображениями Луны с друзьями через социальные сети.

MOON - это продуманный и удобный лунный календарь, который становится все более полезным с каждым использованием. Наслаждайтесь его функциональностью и простотой.

Список основных возможностей приложения MOON:

  • Отслеживание текущей фазы Луны.
  • Просмотр фаз Луны на любую выбранную дату.
  • Уведомления о полнолунии, новолунии и других значимых лунных событиях.
  • Обратный отсчет до ближайшего новолуния или полнолуния.
  • Возможность сохранять изображение текущей фазы Луны.
  • Делитесь изображениями Луны в социальных сетях (Facebook, Twitter, Tumblr и др.).
  • Отображение процента освещения Луны.
  • Приложение требует интернет-соединения для корректной работы.
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