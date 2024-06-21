MOON - приложение, которое помогает всегда быть в курсе текущей фазы Луны и будущих лунных событий. Программа позволяет просматривать фазу Луны на любую выбранную дату, отслеживать обратный отсчет до важных лунных событий и получать уведомления о них заранее, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Также вы можете делиться изображениями Луны с друзьями через социальные сети.

MOON - это продуманный и удобный лунный календарь, который становится все более полезным с каждым использованием. Наслаждайтесь его функциональностью и простотой.

Список основных возможностей приложения MOON: