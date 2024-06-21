MOON для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Moon Calendar
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|23.75 Мб
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MOON - приложение, которое помогает всегда быть в курсе текущей фазы Луны и будущих лунных событий. Программа позволяет просматривать фазу Луны на любую выбранную дату, отслеживать обратный отсчет до важных лунных событий и получать уведомления о них заранее, чтобы избежать нежелательных ситуаций. Также вы можете делиться изображениями Луны с друзьями через социальные сети.
MOON - это продуманный и удобный лунный календарь, который становится все более полезным с каждым использованием. Наслаждайтесь его функциональностью и простотой.
Список основных возможностей приложения MOON:
- Отслеживание текущей фазы Луны.
- Просмотр фаз Луны на любую выбранную дату.
- Уведомления о полнолунии, новолунии и других значимых лунных событиях.
- Обратный отсчет до ближайшего новолуния или полнолуния.
- Возможность сохранять изображение текущей фазы Луны.
- Делитесь изображениями Луны в социальных сетях (Facebook, Twitter, Tumblr и др.).
- Отображение процента освещения Луны.
- Приложение требует интернет-соединения для корректной работы.
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