Sunclock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Планировщики, календарь, часы - Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:8,31 Мб
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Sunclock скриншот № 4

Sunclock - приложение, которое отображает время восхода и захода солнца для вашего текущего местоположения. Эти астрономические часы показывают все виды солнечного времени, а также необычным образом отображают восход, заход и фазу луны.

Возможности Sunclock:

  • Восход, закат, полдень, продолжительность светового дня.
  • Восход луны, заход луны, фаза луны.
  • Гражданские сумерки, морские сумерки, астрономические сумерки.
  • Часовая римско-католическая литургия.
  • Время с восхода и захода солнца, византийское время, римское время, афонское время, потерянное время.
  • Horae Temporales, Zmanim, еврейские часы, еврейский час.
  • Начало субботы (Шаббат).
  • Время исламской молитвы в соответствии с семью методами расчета и время тахаджуда (особенно в Рамадан).
  • Раху Калам для индуистов (период яда).
  • Инь и Ян (разделенные восходом и заходом солнца).
  • Циркадный ритм.
  • Магнитный компас с указанием направления на 1200 городов.
  • Солнечный компас с азимутом (горизонтальным направлением) на солнце, восход, закат, север и дополнительную Киблу.
  • Символ Солнца над картой Северного и Южного полушария (плоская Земля).
  • Мировое время и второй часовой пояс со вторым виджетом.
  • Обои и виджеты для рабочего стола.
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