Sunclock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Henning Benecke
|Категории:
|Планировщики, календарь, часы - Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8,31 Мб
Sunclock - приложение, которое отображает время восхода и захода солнца для вашего текущего местоположения. Эти астрономические часы показывают все виды солнечного времени, а также необычным образом отображают восход, заход и фазу луны.
Возможности Sunclock:
- Восход, закат, полдень, продолжительность светового дня.
- Восход луны, заход луны, фаза луны.
- Гражданские сумерки, морские сумерки, астрономические сумерки.
- Часовая римско-католическая литургия.
- Время с восхода и захода солнца, византийское время, римское время, афонское время, потерянное время.
- Horae Temporales, Zmanim, еврейские часы, еврейский час.
- Начало субботы (Шаббат).
- Время исламской молитвы в соответствии с семью методами расчета и время тахаджуда (особенно в Рамадан).
- Раху Калам для индуистов (период яда).
- Инь и Ян (разделенные восходом и заходом солнца).
- Циркадный ритм.
- Магнитный компас с указанием направления на 1200 городов.
- Солнечный компас с азимутом (горизонтальным направлением) на солнце, восход, закат, север и дополнительную Киблу.
- Символ Солнца над картой Северного и Южного полушария (плоская Земля).
- Мировое время и второй часовой пояс со вторым виджетом.
- Обои и виджеты для рабочего стола.
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