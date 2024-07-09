SunCalc org для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Torsten Hoffmann
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.88 Мб
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SunCalc - это приложение, которое предоставляет пользователям детальную информацию о солнечной активности в любом выбранном месте. С его помощью можно определить точное время восхода и заката солнца, а также высчитать его пик и длину тени в течение дня. Приложение отображает азимут и высоту солнца, что позволяет лучше планировать различные виды деятельности, требующие точного знания солнечной позиции, такие как фотография, строительство, садоводство и другие.
SunCalc особенно полезен для тех, кто занимается деятельностью на открытом воздухе, так как он позволяет заранее знать точное положение солнца в любой момент времени и для любой географической точки. Это делает его незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, строителей, планировщиков мероприятий и садоводов, которым важно учитывать солнечный свет и тень в своей работе.
Список основных возможностей приложения SunCalc:
- Определение пути солнца на протяжении дня
- Расчет времени восхода и заката солнца
- Определение пика высоты солнца
- Отображение азимута и высоты солнца в любой момент времени
- Расчет длины тени для каждого места и времени
- Настройка отображения всех данных на карте
SunCalc также интегрируется с картами, что позволяет визуально оценивать солнечную активность на любой выбранной локации. Это особенно полезно при планировании ландшафтных работ или мероприятий на открытом воздухе, где важно учитывать расположение солнца.
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