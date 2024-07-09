SunCalc - это приложение, которое предоставляет пользователям детальную информацию о солнечной активности в любом выбранном месте. С его помощью можно определить точное время восхода и заката солнца, а также высчитать его пик и длину тени в течение дня. Приложение отображает азимут и высоту солнца, что позволяет лучше планировать различные виды деятельности, требующие точного знания солнечной позиции, такие как фотография, строительство, садоводство и другие.

SunCalc особенно полезен для тех, кто занимается деятельностью на открытом воздухе, так как он позволяет заранее знать точное положение солнца в любой момент времени и для любой географической точки. Это делает его незаменимым инструментом для профессиональных фотографов, строителей, планировщиков мероприятий и садоводов, которым важно учитывать солнечный свет и тень в своей работе.

Список основных возможностей приложения SunCalc:

Определение пути солнца на протяжении дня

Расчет времени восхода и заката солнца

Определение пика высоты солнца

Отображение азимута и высоты солнца в любой момент времени

Расчет длины тени для каждого места и времени

Настройка отображения всех данных на карте

SunCalc также интегрируется с картами, что позволяет визуально оценивать солнечную активность на любой выбранной локации. Это особенно полезно при планировании ландшафтных работ или мероприятий на открытом воздухе, где важно учитывать расположение солнца.