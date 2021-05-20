WeightWar - бесплатное приложение, которое помогает пользователю систематически следить за своим весом и диетой. Программа поможет избавиться от лишнего веса, ежедневно записывая ваш вес.

Присутствуют разнообразные наглядные графики и статистика изменения веса. Имеется функция контроля ежедневной деятельности, такие как "физическая активность" и "питье", влияющих на вес.

Основные возможности приложения: