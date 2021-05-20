WeightWar для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.9.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Cleveni Inc.
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 501 | Статистика
|Размер:
|7,04 Мб
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WeightWar - бесплатное приложение, которое помогает пользователю систематически следить за своим весом и диетой. Программа поможет избавиться от лишнего веса, ежедневно записывая ваш вес.
Присутствуют разнообразные наглядные графики и статистика изменения веса. Имеется функция контроля ежедневной деятельности, такие как "физическая активность" и "питье", влияющих на вес.
Основные возможности приложения:
- Ежедневный учет вашего веса и управление диетой.
- Возможность задать желаемый вес.
- Возможность быстро определить прогресс на пути к вашей цели.
- Имеется функция уведомления.
- Установка напоминаний для ввода вашего веса и диеты.
- Функция контроля повседневной деятельности.
- Отображение параметров ИМТ (индекс массы тела), БУМ (Базовый уровень метаболизма) вашего тела.
- Статистические данные и диаграммы (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
- И многое другое.
- улучшены функции
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