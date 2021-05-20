WeightWar для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.9.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 501 | Статистика
Размер:7,04 Мб
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WeightWar - бесплатное приложение, которое помогает пользователю систематически следить за своим весом и диетой. Программа поможет избавиться от лишнего веса, ежедневно записывая ваш вес.

Присутствуют разнообразные наглядные графики и статистика изменения веса. Имеется функция контроля ежедневной деятельности, такие как "физическая активность" и "питье", влияющих на вес.

Основные возможности приложения:

  • Ежедневный учет вашего веса и управление диетой.
  • Возможность задать желаемый вес.
  • Возможность быстро определить прогресс на пути к вашей цели.
  • Имеется функция уведомления.
  • Установка напоминаний для ввода вашего веса и диеты.
  • Функция контроля повседневной деятельности.
  • Отображение параметров ИМТ (индекс массы тела), БУМ (Базовый уровень метаболизма) вашего тела.
  • Статистические данные и диаграммы (ежедневно, еженедельно, ежемесячно).
  • И многое другое.
Что нового в WeightWar 2.9.15?
  • улучшены функции
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