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Faraway: Puzzle Escape для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.6128 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 448 | Статистика
Размер:79,86 Мб
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Faraway: Puzzle Escape скриншот № 2
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Faraway: Puzzle Escape - увлекательная головоломка для Android. По сюжету вы примете личину охотника за редкими артефактами, исследующего остатки древней великой цивилизации. А исчезнувшие много столетий назад строители не хотят просто так раскрывать своих секретов и тайн, поэтому будьте готовы к сложным испытаниям и множеству загадочных головоломок.

Изучайте игровой мир, собирайте предметы, управляйте устройствами и решайте сложнейшие головоломки, чтобы выбраться из лабиринтов.

Ключевые особенности игры:

  • 18 грандиозных древних храмов, наполненных головоломками.
  • Простой в освоении трехмерный игровой мир, который хранит в себе гораздо больше тайн и загадок, чем может показаться на первый взгляд.
  • Узнайте, что произошло с вашей семьей, собирая утерянные страницы из дневника вашего отца.
  • Первые 9 уровней доступны совершенно бесплатно!
  • Поддержка смартфонов и планшетов.
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