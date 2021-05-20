Faraway: Puzzle Escape для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.6128 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Snapbreak
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 448 | Статистика
|Размер:
|79,86 Мб
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Faraway: Puzzle Escape - увлекательная головоломка для Android. По сюжету вы примете личину охотника за редкими артефактами, исследующего остатки древней великой цивилизации. А исчезнувшие много столетий назад строители не хотят просто так раскрывать своих секретов и тайн, поэтому будьте готовы к сложным испытаниям и множеству загадочных головоломок.
Изучайте игровой мир, собирайте предметы, управляйте устройствами и решайте сложнейшие головоломки, чтобы выбраться из лабиринтов.
Ключевые особенности игры:
- 18 грандиозных древних храмов, наполненных головоломками.
- Простой в освоении трехмерный игровой мир, который хранит в себе гораздо больше тайн и загадок, чем может показаться на первый взгляд.
- Узнайте, что произошло с вашей семьей, собирая утерянные страницы из дневника вашего отца.
- Первые 9 уровней доступны совершенно бесплатно!
- Поддержка смартфонов и планшетов.
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