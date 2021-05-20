Faraway: Puzzle Escape - увлекательная головоломка для Android. По сюжету вы примете личину охотника за редкими артефактами, исследующего остатки древней великой цивилизации. А исчезнувшие много столетий назад строители не хотят просто так раскрывать своих секретов и тайн, поэтому будьте готовы к сложным испытаниям и множеству загадочных головоломок.

Изучайте игровой мир, собирайте предметы, управляйте устройствами и решайте сложнейшие головоломки, чтобы выбраться из лабиринтов.

Ключевые особенности игры: