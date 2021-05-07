Hills of Steel - увлекательный танковый экшн, который предлагает игроку отличную физику, разнообразные игровые локации, мультиплеер и возможность прокачки своего стального монстра.

Игрок зарабатывает очки в зависимости от количества поверженных танков противника. После уничтоженных врагов, на карте появляются монеты, которые необходимо собирать. Полученные средства можно потратить на улучшение и покупку новых танков.

Представлено несколько видов танков которые можно разблокировать за внутриигровую валюту: непробиваемый танк Титан, ловкий и юркий Джокер, а также изрыгающий пламя Феникс.

Особенности игры: