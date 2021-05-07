Hills of Steel для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Арабский
|Разработчик:
|Round Zero
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 527 | Статистика
|Размер:
|81,96 Мб
|СКАЧАТЬ
Hills of Steel - увлекательный танковый экшн, который предлагает игроку отличную физику, разнообразные игровые локации, мультиплеер и возможность прокачки своего стального монстра.
Игрок зарабатывает очки в зависимости от количества поверженных танков противника. После уничтоженных врагов, на карте появляются монеты, которые необходимо собирать. Полученные средства можно потратить на улучшение и покупку новых танков.
Представлено несколько видов танков которые можно разблокировать за внутриигровую валюту: непробиваемый танк Титан, ловкий и юркий Джокер, а также изрыгающий пламя Феникс.
Особенности игры:
- Уникальная физика вождения и разрушений.
- Возможность прокачки элементов своего танка.
- Возможность подниматься по карьерной лестнице!
- Новый Осадный танк.
Talking Ben the Dog - забавный пес, который сидит в кресле и читает газету, умеет производить...
Захватывающая игра для мобильных устройств на платформе Android, в которой игроку предстоит...
Говорящий Том: бег за золотом 5.1.0.911
Увлекательный раннер для всей семьи, в котором Говорящий Том, Анджела, Джинджер, Хэнк и Бен...
Death Worm Free - отличная аркада для Android. Управляя огромным подземным червем, атакуйте людей,...
Управляйте свирепым Драконом, по пути исследуя фэнтезийный мир, поедая, сжигая и...
Angry Birds Friends – новые уровни каждую неделю для вас и ваших друзей. Принимайте участие в...
Отзывы о программе Hills of Steel
Admin
Отзывов о программе Hills of Steel 3.4.1 пока нет, можете добавить...