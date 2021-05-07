Hills of Steel для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Арабский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 527 | Статистика
Размер:81,96 Мб
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Hills of Steel - увлекательный танковый экшн, который предлагает игроку отличную физику, разнообразные игровые локации, мультиплеер и возможность прокачки своего стального монстра.

Игрок зарабатывает очки в зависимости от количества поверженных танков противника. После уничтоженных врагов, на карте появляются монеты, которые необходимо собирать. Полученные средства можно потратить на улучшение и покупку новых танков.

Представлено несколько видов танков которые можно разблокировать за внутриигровую валюту: непробиваемый танк Титан, ловкий и юркий Джокер, а также изрыгающий пламя Феникс.

Особенности игры:

  • Уникальная физика вождения и разрушений.
  • Возможность прокачки элементов своего танка.
  • Возможность подниматься по карьерной лестнице!
Что нового в Hills of Steel 3.4.1?
  • Новый Осадный танк.
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