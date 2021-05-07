Adobe Spark Post для Android
|Оценка:
|3.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Adobe Systems Incorporated
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 133 | Статистика
|Размер:
|45,28 Мб
|СКАЧАТЬ
Adobe Spark Post - отличный инструмент для создания постеров, открыток, приглашений, фотоколлажей, обложек, публикаций для Instagram, Facebook и прочих социальный сетей. Приложение предлагает пользователю огромное количество готовых редактируемых шаблонов.
Присутствуют разнообразные инструменты и фильтры, функция автоматической подборки дизайна, возможность использовать изображения из галереи мобильного устройства или загрузить из бесплатных фотостоков. Результат можно сохранить в облаке и синхронизировать с другими устройствами пользователя.
Ключевые особенности:
- Более сотни готовых предустановленных шаблонов на все случаи жизни.
- Наличие функции автоматической подборки дизайна.
- Возможность быстро изменить цветовую палитру используемого дизайна.
- Функция Magic Text.
- Красочные и уникальные текстовые эффекты.
- Возможность легко объединить фотографии и текст в динамические макеты.
- Облачная синхронизация и многое другое.
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