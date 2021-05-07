Adobe Spark Post - отличный инструмент для создания постеров, открыток, приглашений, фотоколлажей, обложек, публикаций для Instagram, Facebook и прочих социальный сетей. Приложение предлагает пользователю огромное количество готовых редактируемых шаблонов.

Присутствуют разнообразные инструменты и фильтры, функция автоматической подборки дизайна, возможность использовать изображения из галереи мобильного устройства или загрузить из бесплатных фотостоков. Результат можно сохранить в облаке и синхронизировать с другими устройствами пользователя.

Ключевые особенности: