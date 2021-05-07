Adobe Spark Post для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 133 | Статистика
Размер:45,28 Мб
СКАЧАТЬ
Adobe Spark Post скриншот № 1
Adobe Spark Post скриншот № 2
Adobe Spark Post скриншот № 3
Adobe Spark Post скриншот № 4

Adobe Spark Post - отличный инструмент для создания постеров, открыток, приглашений, фотоколлажей, обложек, публикаций для Instagram, Facebook и прочих социальный сетей. Приложение предлагает пользователю огромное количество готовых редактируемых шаблонов.

Присутствуют разнообразные инструменты и фильтры, функция автоматической подборки дизайна, возможность использовать изображения из галереи мобильного устройства или загрузить из бесплатных фотостоков. Результат можно сохранить в облаке и синхронизировать с другими устройствами пользователя.

Ключевые особенности:

  • Более сотни готовых предустановленных шаблонов на все случаи жизни.
  • Наличие функции автоматической подборки дизайна.
  • Возможность быстро изменить цветовую палитру используемого дизайна.
  • Функция Magic Text.
  • Красочные и уникальные текстовые эффекты.
  • Возможность легко объединить фотографии и текст в динамические макеты.
  • Облачная синхронизация и многое другое.
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать NeonArt Photo EditorNeonArt Photo Editor 1.1.7

Приложение для редактирования снимков с неоновыми эффектами и потрясающими фильтрами...

скачать MOLDIVMOLDIV 3.3

Бесплатный универсальный инструмент фотографа для мобильных Android-устройств, который...

скачать PolarrPolarr 4.3.0.6

Polarr - фоторедактор с передовыми автоматическими инструментами и фильтрами для...

скачать Camera MXCamera MX 4.6.148

Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение...

скачать InShotInShot 1.711.1312

Простое в использовании приложение для мобильных устройств на базе Android, с помощью...

скачать Clip Studio Paint for GalaxyClip Studio Paint for Galaxy 1.10.2 (2020.10.22)

Один из самых популярных на сегодняшний день инструментов для создания цифрового...

Отзывы о программе Adobe Spark Post

Admin

Отзывов о программе Adobe Spark Post 6.2.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв