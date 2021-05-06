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Подготовка к IELTS для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 844 | Статистика
Размер:46,99 Мб
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Подготовка к IELTS – отличное приложение для подготовки к экзамену IELTS, которое, в равной степени, станет полезным и для людей, желающих быстро и качественно увеличить словарный запас английского языка. Ведь технология изучения слов, применяемая в приложении, позволяет быстро учить новые английские слова (до 3000 слов в месяц), которые часто используются в IELTS тестах.

Тест IELTS - достаточно сложный комплексный тест на знание британского английского языка (British English), который совместно управляется тремя организациями - Cambridge University, British Council та IDP Education Australia. Каждый тест состоит из четырех модулей IELTS Listening, IELTS Reading, IELTS Writing и IELTS Speaking, каждый из которых требует серьезной подготовки. Для получения высокого балла по IELTS кандидат обязательно должен обладать большим словарным запасом, который способен покрыть множество узкоспециальных тематик, редко встречающихся в повседневном общении.

В приложении каждое английское слово озвучено носителем британского английского языка, что очень важно для модуля IELTS Listening. Вы, также, быстро запомните правильное написание слов, что позволит значительно увеличить итоговый балл в модуле IELTS Writing. Доступно более 60.000 примеров использования английских слов в контексте, что поможет Вам получить высокий балл в IELTS Reading и IELTS Speaking модулях. Также присутствует множество тестов разных уровней сложности, проходя которые, Вы будете контролировать свой прогресс в освоении нового материала.

Что нового в Подготовка к IELTS 1.9.18?
  • Незначительные улучшения пользовательского интерфейса.
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