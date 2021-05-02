Эволюция Человека для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WazzApps
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 491 | Статистика
|Размер:
|51,54 Мб
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Эволюция Человека - забавный эволюционный кликер-симулятор, в котором игроку предстоит пройти все супени развития человечества - от одной клетки до постчеловека.
Необходимо развивать и обновлять существа, объединять животных, чтобы получить новую породу. Покупайте кристаллы, чтобы ускорить эволюцию! Еволюция не стоит на месте!
Каждое существо приносит игроку определенное количество монет, которое зависит от "продвинутости" существа - чем более сложное существо, тем больше денег оно приносит. Заработанную валюту можно потратить на улучшения, а также ускорения процесса эволюции.
Поиграйте с генетикой и получите удовольствие от результата! Можно получить киборгов и разумных роботов, пройдя через микробы, раков, рыбы, ящериц, котиков, собак, обезьян, троглодитов и древних греков! Мир эволюции ждет - начните эволюционную забаву прямо сейчас.
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