Эволюция Человека - забавный эволюционный кликер-симулятор, в котором игроку предстоит пройти все супени развития человечества - от одной клетки до постчеловека.

Необходимо развивать и обновлять существа, объединять животных, чтобы получить новую породу. Покупайте кристаллы, чтобы ускорить эволюцию! Еволюция не стоит на месте!

Каждое существо приносит игроку определенное количество монет, которое зависит от "продвинутости" существа - чем более сложное существо, тем больше денег оно приносит. Заработанную валюту можно потратить на улучшения, а также ускорения процесса эволюции.

Поиграйте с генетикой и получите удовольствие от результата! Можно получить киборгов и разумных роботов, пройдя через микробы, раков, рыбы, ящериц, котиков, собак, обезьян, троглодитов и древних греков! Мир эволюции ждет - начните эволюционную забаву прямо сейчас.