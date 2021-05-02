Программы для Android » Игры » Аркады и 2D » Эволюция Человека 1.9.3

Эволюция Человека для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 491 | Статистика
Размер:51,54 Мб
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Эволюция Человека - забавный эволюционный кликер-симулятор, в котором игроку предстоит пройти все супени развития человечества - от одной клетки до постчеловека.

Необходимо развивать и обновлять существа, объединять животных, чтобы получить новую породу. Покупайте кристаллы, чтобы ускорить эволюцию! Еволюция не стоит на месте!

Каждое существо приносит игроку определенное количество монет, которое зависит от "продвинутости" существа - чем более сложное существо, тем больше денег оно приносит. Заработанную валюту можно потратить на улучшения, а также ускорения процесса эволюции.

Поиграйте с генетикой и получите удовольствие от результата! Можно получить киборгов и разумных роботов, пройдя через микробы, раков, рыбы, ящериц, котиков, собак, обезьян, троглодитов и древних греков! Мир эволюции ждет - начните эволюционную забаву прямо сейчас.

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