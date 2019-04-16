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5 Программа для сервисного центра - приложение для автоматизации управления сервисным центром, с помощью которого можно в любом СЦ или ремонтной мастерской вести детальный учет клиентов и оборудования требующего ремонта, а также хранить полную историю работ по заказам клиентов. Ключевые особенности: Автоматизация небольших и средних сервисных центров и центров гарантийного ремонта.

Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет.

Быстрый поиск клиентов и оборудования.

Учет клиентов физических и юридических лиц.

Удобный древовидный справочник работ и материалов для сервисных заказов.

Проставление скидок для работ и материалов.

Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей по одному заказу.

Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа.

Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц.

Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.

Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе.

Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.

Экспорт данных в Excel.

Разграничение прав по ролям для пользователей программы.

Получение изображения с WEB камеры. Что нового в Программа для сервисного центра 1.42?

появилась возможность создавать новые печатные формы на основ существующих

появился модуль заметок