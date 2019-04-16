Программа для сервисного центра

Движение товара 2.1.720
Движение товара - программа, которая предназначена для учета движения товаров на складах магазинов разного вида направленности
Каяла: Торговое место 1.7
Каяла: Торговое место - программа учета для небольшого магазина, с помощью которого можно автоматизировать торговлю без бухгалтерской подготовки. Предлагает все
Простой Склад 1.8.5
Простой Склад - приложение для правильной организации складского учета товарно-материальных ценностей
Программа учета магазина и склада Shopuchet 1.1.0.83
Shopuchet - весьма удобная программа для автоматизации и учета торговли в магазинах, бутиках и на складах
Ремонтная Мастерская 1.48 beta
Ремонтная Мастерская - простая в использовании, но достаточно удобная программа для учета работы ремонтной мастерской
Диста ERP Free 5.100.0.2
Диста ERP Free - бесплатная программа для склада и торговли. Это облегченный вариант коммерческих версий системы Диста ERP