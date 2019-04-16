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Программа для сервисного центра для Windows

Программа для сервисного центра 1.42

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Описание Программа для сервисного центра 1.42Описание   Скачать Программа для сервисного центра 1.42СКАЧАТЬ (13,56 Мб) Скриншоты Программа для сервисного центра 1.42Скриншоты (4)   Статистика Программа для сервисного центра 1.42Статистика   Отзывы о Программа для сервисного центра 1.42Отзывы (0)  
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4.80 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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Программа для сервисного центра - приложение для автоматизации управления сервисным центром, с помощью которого можно в любом СЦ или ремонтной мастерской вести детальный учет клиентов и оборудования требующего ремонта, а также хранить полную историю работ по заказам клиентов.

Ключевые особенности:

  • Автоматизация небольших и средних сервисных центров и центров гарантийного ремонта.
  • Поддержка работы как с локальной offline базой так и с online базой через интернет.
  • Быстрый поиск клиентов и оборудования.
  • Учет клиентов физических и юридических лиц.
  • Удобный древовидный справочник работ и материалов для сервисных заказов.
  • Проставление скидок для работ и материалов.
  • Приём оплат с возможностью разделения на несколько платежей по одному заказу.
  • Многопользовательская работа с программой. Единая база данных. Разграничение прав доступа.
  • Изменение структуры таблиц. Добавление, переименование и удаление колонок таблиц.
  • Редактор дизайна форм. Перетаскивание полей в любое место, создание своего вида формы.
  • Возможность хранения изображений, отсканированных копий документов и файлов напрямую в базе.
  • Редактор печатных форм. Создание своих печатных форм.
  • Экспорт данных в Excel.
  • Разграничение прав по ролям для пользователей программы.
  • Получение изображения с WEB камеры.
Что нового в Программа для сервисного центра 1.42?
  • появилась возможность создавать новые печатные формы на основ существующих
  • появился модуль заметок
Программа для сервисного центра
Программа для сервисного центра
Программа для сервисного центра
Программа для сервисного центра
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 5000 руб.
Ограничение в работе программыограничение на 3 сотрудника в справочнике
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 793
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет
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Отзывы о программе Программа для сервисного центра

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