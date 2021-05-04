Hungry Dragon для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 514 | Статистика
Размер:128,75 Мб
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Hungry Dragon — динамичная и забавная аркада, в которой игроку предстоит управлять яростными и ненасытными огнедышащими драконами - летайте, сжигайте и проглатывайте все на своем пути! Вас ждет целое средневековое королевство, полное вкусной беспечной добычи!

Особенности игры:

  • Соберите коллекцию яростных огнедышащих драконов, каждый из которых неповторим.
  • Откройте крутые костюмы, чтобы быстрее летать, больше пожирать и жечь на полную.
  • Возьмите с собой невиданных питомцев, и ваша сила укуса и напор огненного дыхания возрастут.
  • Пожирайте жителей и другую добычу и повышайте свой уровень.
  • Исследуйте и разрушайте деревни, леса, пещеры, шахты и многое другое.
  • Пробивайте препятствия, чтобы добраться до новых областей и секретных мест.
  • Ешьте больше и набирайте очки: голодным драконам всегда мало!
  • Устройте барбекю в огромном открытом королевстве в эпичном 3D-формате.
  • Активируйте огненную лихорадку и задайте жару, испепелив все вокруг!
  • Приготовьте средневековое жаркое из птиц, солдат, троллей, ведьм и другой добычи.
Что нового в Hungry Dragon 3.11?
  • Исправлены различные ошибки и повышена производительность.
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Отзывы о программе Hungry Dragon

101ANDROID.RU про Hungry Dragon 1.11 для Android [05-09-2018]

После обновы лагать стала((
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