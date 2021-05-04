ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"

Vector 1.2.1 Vector - отличная игра для Android, которая дает возможность игроку попробовать себя в роли...

Loner 1.7.2 В этой игре вы окунетесь в атмосферу одиночества и спокойствия. В основу положена история...

Angry Birds Evolution 2.7.1 Свиньи снова начали хозяйничать на Птичьем острове и воровать яйца. Теперь...

Супер битва танков 4.1.1 Супер битва танков – проявите всю свою фантазию и конструкторские навыки, что бы создать...

PAC-MAN 7.3.2 PAC-MAN – классическая аркада из прошлого, где нужно съесть все на своем пути и избежать...