Hungry Dragon для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ubisoft Entertainment
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 514 | Статистика
|Размер:
|128,75 Мб
|СКАЧАТЬ
Hungry Dragon — динамичная и забавная аркада, в которой игроку предстоит управлять яростными и ненасытными огнедышащими драконами - летайте, сжигайте и проглатывайте все на своем пути! Вас ждет целое средневековое королевство, полное вкусной беспечной добычи!
Особенности игры:
- Соберите коллекцию яростных огнедышащих драконов, каждый из которых неповторим.
- Откройте крутые костюмы, чтобы быстрее летать, больше пожирать и жечь на полную.
- Возьмите с собой невиданных питомцев, и ваша сила укуса и напор огненного дыхания возрастут.
- Пожирайте жителей и другую добычу и повышайте свой уровень.
- Исследуйте и разрушайте деревни, леса, пещеры, шахты и многое другое.
- Пробивайте препятствия, чтобы добраться до новых областей и секретных мест.
- Ешьте больше и набирайте очки: голодным драконам всегда мало!
- Устройте барбекю в огромном открытом королевстве в эпичном 3D-формате.
- Активируйте огненную лихорадку и задайте жару, испепелив все вокруг!
- Приготовьте средневековое жаркое из птиц, солдат, троллей, ведьм и другой добычи.
- Исправлены различные ошибки и повышена производительность.
Vector - отличная игра для Android, которая дает возможность игроку попробовать себя в роли...
В этой игре вы окунетесь в атмосферу одиночества и спокойствия. В основу положена история...
Свиньи снова начали хозяйничать на Птичьем острове и воровать яйца. Теперь...
Супер битва танков – проявите всю свою фантазию и конструкторские навыки, что бы создать...
PAC-MAN – классическая аркада из прошлого, где нужно съесть все на своем пути и избежать...
Мобильная аркада со стрельбой, в которой необходимо прокачивать свой корабль и все дальше...
Отзывы о программе Hungry Dragon
101ANDROID.RU про Hungry Dragon 1.11 для Android [05-09-2018]