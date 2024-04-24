Mobizen Live Stream to YouTube для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.3.2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobizen
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 887 | Статистика
|Размер:
|26.29 Мб
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Mobizen Live Stream to YouTube - очень простой и удобный в использовании инструмент для стриминга на YouTube со своего мобильного Android-устройства.
Особенности:
- Онлайн-трансляции любой мобильной игры на YouTube.
- Возможность вести видеоблог через Live камеру.
- Общение со своими зрителями в режиме реального времени.
- Трансляция с людьми по всему миру!
- Поддержка фронтальной и тыльной камеры.
- Приватный режим стриминга только для ваших близких друзей.
- Full HD 1080p и 60 кадров в секунду.
- Возможность включить/выключить FaceCam во время трансляции.
- Различные улучшения стабильности и исправление
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