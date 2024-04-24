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Mobizen Live Stream to YouTube для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.3.2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 887 | Статистика
Размер:26.29 Мб
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Mobizen Live Stream to YouTube - очень простой и удобный в использовании инструмент для стриминга на YouTube со своего мобильного Android-устройства.

Особенности:

  • Онлайн-трансляции любой мобильной игры на YouTube.
  • Возможность вести видеоблог через Live камеру.
  • Общение со своими зрителями в режиме реального времени.
  • Трансляция с людьми по всему миру!
  • Поддержка фронтальной и тыльной камеры.
  • Приватный режим стриминга только для ваших близких друзей.
  • Full HD 1080p и 60 кадров в секунду.
  • Возможность включить/выключить FaceCam во время трансляции.
Что нового в Mobizen Live Stream to YouTube 1.3.2.3?
  • Различные улучшения стабильности и исправление
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