Screen Recorder для Android

Screen Recorder 1.3.8 для Android

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Описание Screen Recorder 1.3.8 для AndroidОписание   Скачать Screen Recorder 1.3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (32,77 Мб) Скриншоты Screen Recorder 1.3.8 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Screen Recorder 1.3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Screen Recorder 1.3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Screen Recorder - бесплатное Android-приложение для захвата экрана, с помощью которого можно записывать прохождение мобильных игр, видеозвонки, захватывать мобильное видео, делать скриншоты, стримить на YouTube напрямую с приложения, а также воспроизводить записанное видео и обмениваться скринкастами в любое время и в любом месте.

Основные функции:

  • Запись экрана мобильного устройства.
  • Высочайшее качество записи (включая разрешение 1440P, 12,0 Mbps, 60 FPS).
  • Автоматическая активация динамика для записи внешнего звука.
  • Возможность быстро начать/приостановить/возобновить запись.
  • Запись экрана через панель уведомлений или плавающее окно.
  • Возможность скрыть плавающее окно при записи.
  • Отсутствие водяных знаков на записи.
  • Создание снимков экрана.
  • Быстрый доступ к скриншоту через всплывающее окно.
  • Возможность делиться, редактировать и удалять все скриншоты.
  • Встроенный редактор изображений.
  • Возможность добавить фильтр, рамку, или изображение.
  • Возможность добавить наклейки или текст на скриншот.
  • Возможность создавать прямые трансляции на YouTube напрямую с приложения.
  • Выбор качества трансляции.
  • Настройки уровня конфиденциальности в прямом эфире (общедоступный, приватный, незарегистрированный).
  • Отзывы аудитории в реальном времени.
  • Просмотр записанных видео в панели уведомлений или во всплывающем окне.
  • Возможность делиться записанными видео через социальные приложения.
Screen Recorder
Screen Recorder
Screen Recorder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты
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Отзывы о программе Screen Recorder

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