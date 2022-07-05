ТОП-сегодня раздела "Захват экрана, скриншоты"

Screen Recorder - XRecorder 1.4.0.1 Удобное в использовании приложение для создания скриншотов и записи видео с экрана на...

AZ Screen Recorder 5.9.2 Отличное бесплатное Android-приложение для записи видео и быстрых скриншотов, к особенностям...

Супер Скриншот 1.6.31 Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный...

Screen Recorder 3.2.0 Простое в использовании Android-приложение для захвата экрана и записи видео со звуком....

Screen Recorder 1.2.01 Screen Recorder - бесплатное приложение для мобильных Android-устройств для видеозахвата с экрана....