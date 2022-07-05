Gilisoft Screen Recorder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:140,14 Мб
Gilisoft Screen Recorder скриншот № 1
Gilisoft Screen Recorder скриншот № 2
Gilisoft Screen Recorder скриншот № 3

Gilisoft Screen Recorder - бесплатное приложение, которое поможет вам записать видео с экрана вашего мобильного Android-устройства. Благодаря множеству функций, таких как захват экрана, запись видео с экрана, видеоредактор, это приложение обеспечивает простой способ создания видеоуроков, игровых видео, прямых трансляций, записи видео звонков и пр.

Особенности Gilisoft Screen Recorder:

  • Лучшее приложение для записи
  • Записывайте любые действия с экрана вашего мобильного устройства.
  • Поддержка записи внутреннего звука.
  • Запись игр в высоком качестве: 1080p, 60FPS, 12Mbps. Доступно множество разрешений, частот кадров и битрейтов.
  • Экранный рекордер с Facecam - ваше лицо и эмоции могут быть записаны в небольшом плавающем окне.
  • Аудиоэффекты.
  • Возможность объединить различные видео в один файл.
  • Возможность вырезать и обрезать видео, удаляя ненужные фрагменты.
  • Замедленное и ускоренное воспроизведение.
  • Функции для создания слайд-шоу из фотографий.
  • Добавление субтитров, текста к видео.
  • Добавление водяного знака на видео.
  • Добавление картинки или видео на видео (PiP).
  • Удаление нежелательных логотипов с видео.
  • Множество эффектов перехода для видео.
  • Изменение соотношения сторон/фона видео.
  • Конвертация видео в GIF.
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