Gilisoft Screen Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GiliSoft
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|140,14 Мб
Gilisoft Screen Recorder - бесплатное приложение, которое поможет вам записать видео с экрана вашего мобильного Android-устройства. Благодаря множеству функций, таких как захват экрана, запись видео с экрана, видеоредактор, это приложение обеспечивает простой способ создания видеоуроков, игровых видео, прямых трансляций, записи видео звонков и пр.
Особенности Gilisoft Screen Recorder:
- Лучшее приложение для записи
- Записывайте любые действия с экрана вашего мобильного устройства.
- Поддержка записи внутреннего звука.
- Запись игр в высоком качестве: 1080p, 60FPS, 12Mbps. Доступно множество разрешений, частот кадров и битрейтов.
- Экранный рекордер с Facecam - ваше лицо и эмоции могут быть записаны в небольшом плавающем окне.
- Аудиоэффекты.
- Возможность объединить различные видео в один файл.
- Возможность вырезать и обрезать видео, удаляя ненужные фрагменты.
- Замедленное и ускоренное воспроизведение.
- Функции для создания слайд-шоу из фотографий.
- Добавление субтитров, текста к видео.
- Добавление водяного знака на видео.
- Добавление картинки или видео на видео (PiP).
- Удаление нежелательных логотипов с видео.
- Множество эффектов перехода для видео.
- Изменение соотношения сторон/фона видео.
- Конвертация видео в GIF.
Screen Recorder - XRecorder 1.4.0.1
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