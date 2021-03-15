Screen Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.9.7.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AppSmartz
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|73,16 Мб
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Screen Recorder - бесплатное приложение для записи экрана с фронтальной камерой или без нее. Присутствует возможность транслировать игры и многое другое на YouTube, Facebook, Twitch и GameSee, создавать учебные пособия с помощью экранной доски, запись экрана любого приложения, доступного на вашем мобильном устройстве, функция автоматической записи и многое другое. Не требует наличия root.
Основніе возможности Screen Recorder:
- Прямые трансляции на YouTube, Facebook, Twitch и GameSee.
- Поддержка фронтальной камеры.
- Создание учебных пособий с помощью экранной доски.
- Запись экрана любого приложения, доступного на вашем мобильном устройстве.
- Автоматическая запись позволяет автоматически начинать запись экрана при открытии любого приложения или игры.
- Не требуется Интернет.
- Все видео записываются и сохраняются локально в памяти телефона / SD-карты.
- Облачное хранилище.
- Запись игрового процесса.
- Загрузка на YouTube.
- Не требует наличия root.
- Выбор качества разрешения, частоты кадров, скорости передачи данных, ориентации экрана, активации аудиозаписи и пр.
- Внешнее хранилище.
- Возможность записывать экран со звуком.
- Плавающая кнопка.
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