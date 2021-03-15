Screen Recorder - бесплатное приложение для записи экрана с фронтальной камерой или без нее. Присутствует возможность транслировать игры и многое другое на YouTube, Facebook, Twitch и GameSee, создавать учебные пособия с помощью экранной доски, запись экрана любого приложения, доступного на вашем мобильном устройстве, функция автоматической записи и многое другое. Не требует наличия root.

Основніе возможности Screen Recorder: