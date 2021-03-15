Screen Recorder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.9.7.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:73,16 Мб
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Screen Recorder - бесплатное приложение для записи экрана с фронтальной камерой или без нее. Присутствует возможность транслировать игры и многое другое на YouTube, Facebook, Twitch и GameSee, создавать учебные пособия с помощью экранной доски, запись экрана любого приложения, доступного на вашем мобильном устройстве, функция автоматической записи и многое другое. Не требует наличия root.

Основніе возможности Screen Recorder:

  • Прямые трансляции на YouTube, Facebook, Twitch и GameSee.
  • Поддержка фронтальной камеры.
  • Создание учебных пособий с помощью экранной доски.
  • Запись экрана любого приложения, доступного на вашем мобильном устройстве.
  • Автоматическая запись позволяет автоматически начинать запись экрана при открытии любого приложения или игры.
  • Не требуется Интернет.
  • Все видео записываются и сохраняются локально в памяти телефона / SD-карты.
  • Облачное хранилище.
  • Запись игрового процесса.
  • Загрузка на YouTube.
  • Не требует наличия root.
  • Выбор качества разрешения, частоты кадров, скорости передачи данных, ориентации экрана, активации аудиозаписи и пр.
  • Внешнее хранилище.
  • Возможность записывать экран со звуком.
  • Плавающая кнопка.
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