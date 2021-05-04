ТОП-сегодня раздела "Захват экрана, скриншоты"

Скриншот 2.1.18 Скриншот – простая утилита, которая позволяет делать скриншоты и редактировать снимки...

V Recorder 2.9.2 Простой в использовании, бесплатный экранный рекордер со звуком для Android-устройств....

Screen Recorder - XRecorder 1.4.0.1 Удобное в использовании приложение для создания скриншотов и записи видео с экрана на...

AZ Screen Recorder 5.7.5 Отличное бесплатное Android-приложение для записи видео и быстрых скриншотов, к особенностям...

Супер Скриншот 1.6.25 Супер Скриншот – полезное приложение для снимков рабочего стола устройства. Встроенный...