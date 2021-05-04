Screen Recorder для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана, скриншоты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:15,14 Мб
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Screen Recorder - бесплатная программа для захвата экрана, позволяющая записывать видеозвонки, стримы и онлайн трансляции, игры, фильмы и многое другие. Приложение предлагает высокое качество звука, возможность делать снимки экрана и уменьшать размер видеофайла. Не требуется root.

Основные возможности Screen Recorder:

  • Запись видео со звуком.
  • Панель уведомлений для управления записью.
  • Поддержка записи внутреннего звука.
  • Множество настраиваемых функций, таких как установка разрешения видео, ориентация экрана, таймер обратного отсчета и пр.
  • Возможность записывать свое лицо и свои эмоции или реакцию друга в накладываемом окне, которое можно перетащить в любое место на экране и настроить под любой размер.
  • Пауза и возобновление записи.
  • Возможность рисовать или писать на экране во время записи.
  • Функция восстановления случайно удаленных видео.
  • Video Compressor: сжатие видео с высоким качеством.
  • MP3 Video Converter: конвертируйте видео в MP3 за несколько простых шагов.
  • Возможность делать снимки экрана.
  • Возможность опубликовать записанное вами HD-видео в социальных сетях.
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