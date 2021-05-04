Screen Recorder для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Video Recorder & Capture Screen Studio
|Категория:
|Захват экрана, скриншоты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|15,14 Мб
|СКАЧАТЬ
Screen Recorder - бесплатная программа для захвата экрана, позволяющая записывать видеозвонки, стримы и онлайн трансляции, игры, фильмы и многое другие. Приложение предлагает высокое качество звука, возможность делать снимки экрана и уменьшать размер видеофайла. Не требуется root.
Основные возможности Screen Recorder:
- Запись видео со звуком.
- Панель уведомлений для управления записью.
- Поддержка записи внутреннего звука.
- Множество настраиваемых функций, таких как установка разрешения видео, ориентация экрана, таймер обратного отсчета и пр.
- Возможность записывать свое лицо и свои эмоции или реакцию друга в накладываемом окне, которое можно перетащить в любое место на экране и настроить под любой размер.
- Пауза и возобновление записи.
- Возможность рисовать или писать на экране во время записи.
- Функция восстановления случайно удаленных видео.
- Video Compressor: сжатие видео с высоким качеством.
- MP3 Video Converter: конвертируйте видео в MP3 за несколько простых шагов.
- Возможность делать снимки экрана.
- Возможность опубликовать записанное вами HD-видео в социальных сетях.
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