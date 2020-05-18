Супер Скриншот - бесплатное Android-приложение для снятия скриншотов на мобильных устройствах. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно изменять размер снимка экрана, добавлять текст и надписи. Все создаваемые скриншоты сохраняются на SD-карту.

Помимо встроенных инструментов обмена, можно также подключить к мобильное устройство к компьютеру посредством USB-шнура для просмотра и копирования скриншотов.