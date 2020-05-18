Супер Скриншот

Screen Recorder 1.2.01 для Android
Screen Recorder - бесплатное приложение для мобильных Android-устройств для видеозахвата с экрана. Присутствует таймер старта и завершения записи, функция
Mobizen 3.6.0.28 для Android
Бесплатное приложение для записи видео с экрана мобильного Android-устройства. Кроме этого присутствует возможность подключить свой смартфон к ПК с помощью
Ashampoo Screenshot Snap Free 1.2.2 для Android
Ashampoo Screenshot Snap Free - удобное приложение для Android, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять захват, редактирование и обмен скриншотами и
Screenshot Pro (License) 4.1.3 для Android
Удобное и быстрое создание скриншотов на всех устройствах, работающих под управлением ОС Android. Автоматическая обрезка статус-бара и панели навигации, создание
Screenshot 3.1 для Android
Screenshot – небольшая утилита для создания скриншотов. В приложении осуществлена возможность выставлять таймер, изменять формат сохраняемого файла, делиться
Screen Cut 1.1 для Android
Screen Cut - плагин для браузера Dolphin Browser HD, позволяющий сохранить скриншот текущей открытой страницы браузера на карте памяти или отправить его по