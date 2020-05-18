Супер Скриншот для Android

Супер Скриншот 1.6.25 для Android

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Описание Супер Скриншот 1.6.25 для AndroidОписание   Скачать Супер Скриншот 1.6.25 для AndroidСКАЧАТЬ (2,78 Мб) Скриншоты Супер Скриншот 1.6.25 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Супер Скриншот 1.6.25 для AndroidСтатистика   Отзывы о Супер Скриншот 1.6.25 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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Супер Скриншот - бесплатное Android-приложение для снятия скриншотов на мобильных устройствах. Присутствует встроенный редактор, с помощью которого можно изменять размер снимка экрана, добавлять текст и надписи. Все создаваемые скриншоты сохраняются на SD-карту.

Помимо встроенных инструментов обмена, можно также подключить к мобильное устройство к компьютеру посредством USB-шнура для просмотра и копирования скриншотов.

Супер Скриншот
Супер Скриншот
Супер Скриншот
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 697
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана, скриншоты
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Отзывы о программе Супер Скриншот

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