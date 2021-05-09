One Gun: Cat для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:23 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 593 | Статистика
Размер:28,52 Мб
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One Gun: Cat скриншот № 1
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One Gun: Cat - судьба мира зависит от котиков. Серьезно! Ведь когда мир One Gun был атакован жуткими и злобными монстрами, именно бесстрашные пушистые герои встали на его защиту. Исследуйте подземелья, покупайте всевозможное оружие, прокачивайте своего героя и улучшайте его арсенал.

Сперва придется косить инопланетных захватчиков с помощью обыкновенного водяного пистолета, не обладая при этом никакими дополнительными артефактами. Но чем больше вы сможете уничтожить монстров, тем больше получите игровой валюты, которую в свою очередь можно и нужно тратить на прокачку персонажа, покупку более смертоносного оружия и улучшения артефактов.

Особенности:

  • Необычная и стильная дудл графика.
  • Практически бесконечный геймплей.
  • Уничтожайте бесконечные волны врагов и сильных боссов.
  • Различные бонусы и артефакты, которые улучшают показатели персонажа.
  • Исследуйте разные миры.
  • Огромный арсенал разнообразного смертоносного оружия.
  • Нанимайте больше котов, чтобы увеличить добычу на шахте.
Что нового в One Gun: Cat 23?
  • исправлены ошибки
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