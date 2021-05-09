One Gun: Cat для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|23 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|erow.dev
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 593 | Статистика
|Размер:
|28,52 Мб
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One Gun: Cat - судьба мира зависит от котиков. Серьезно! Ведь когда мир One Gun был атакован жуткими и злобными монстрами, именно бесстрашные пушистые герои встали на его защиту. Исследуйте подземелья, покупайте всевозможное оружие, прокачивайте своего героя и улучшайте его арсенал.
Сперва придется косить инопланетных захватчиков с помощью обыкновенного водяного пистолета, не обладая при этом никакими дополнительными артефактами. Но чем больше вы сможете уничтожить монстров, тем больше получите игровой валюты, которую в свою очередь можно и нужно тратить на прокачку персонажа, покупку более смертоносного оружия и улучшения артефактов.
Особенности:
- Необычная и стильная дудл графика.
- Практически бесконечный геймплей.
- Уничтожайте бесконечные волны врагов и сильных боссов.
- Различные бонусы и артефакты, которые улучшают показатели персонажа.
- Исследуйте разные миры.
- Огромный арсенал разнообразного смертоносного оружия.
- Нанимайте больше котов, чтобы увеличить добычу на шахте.
- исправлены ошибки
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