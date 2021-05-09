One Gun: Cat - судьба мира зависит от котиков. Серьезно! Ведь когда мир One Gun был атакован жуткими и злобными монстрами, именно бесстрашные пушистые герои встали на его защиту. Исследуйте подземелья, покупайте всевозможное оружие, прокачивайте своего героя и улучшайте его арсенал.

Сперва придется косить инопланетных захватчиков с помощью обыкновенного водяного пистолета, не обладая при этом никакими дополнительными артефактами. Но чем больше вы сможете уничтожить монстров, тем больше получите игровой валюты, которую в свою очередь можно и нужно тратить на прокачку персонажа, покупку более смертоносного оружия и улучшения артефактов.

Особенности: