Udemy — мобильный клиент для доступа к популярной образовательной онлайн-платформе, предлагающей пользователю более 80 000 видеокурсов на любые темы: программирование, тренинги по личностному росту и саморазвитию, дизайн, рисование, йога, ведение блогов и пр.

Ключевые особенности:

Курсы по более чем 2000 темам.

Наличие бесплатных, и платных курсов, рассчитанных на любой бюджет. После регистрации на курс вы получаете пожизненный доступ к материалам курса.

Более 30000 опытных преподавателей, которые делятся знаниями более чем на 50 языках.

Возможность скачивать курсы и учиться оффлайн.

Возможность слушать курсы в режиме "только аудио".

Выбор собственного темпа обучения (функция управления скоростью воспроизведения и встроенные субтитры).

Бесплатные и платные курсы доступны по следующим темам: