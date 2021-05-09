Udemy для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:7.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 515 | Статистика
Размер:27,19 Мб
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Udemy — мобильный клиент для доступа к популярной образовательной онлайн-платформе, предлагающей пользователю более 80 000 видеокурсов на любые темы: программирование, тренинги по личностному росту и саморазвитию, дизайн, рисование, йога, ведение блогов и пр.

Ключевые особенности:

  • Курсы по более чем 2000 темам.
  • Наличие бесплатных, и платных курсов, рассчитанных на любой бюджет. После регистрации на курс вы получаете пожизненный доступ к материалам курса.
  • Более 30000 опытных преподавателей, которые делятся знаниями более чем на 50 языках.
  • Возможность скачивать курсы и учиться оффлайн.
  • Возможность слушать курсы в режиме "только аудио".
  • Выбор собственного темпа обучения (функция управления скоростью воспроизведения и встроенные субтитры).

Бесплатные и платные курсы доступны по следующим темам:

  • Веб-разработка, языки программирования (Python, Java, JavaScript, Ruby, Swift, C# и другие), разработка игр, основы написания кода и т.д.
  • Финансы, финансовый анализ, предпринимательство, выступление на публике, деловое письмо, анализ данных и пр.
  • Программы сертификации по ИТ, сеть и безопасность, кибербезопасность, CCNA и т.д.
  • Офисные программы: Microsoft, Apple, Google, SAP, Oracle и т.д.
  • Продуктивность, лидерство, личные финансы, карьерный рост, навыки обучения и т.д.
  • Рисование, веб-дизайн, инструменты дизайна (Photoshop, Adobe Illustrator и т. д.), UX-дизайн и т.д.
  • Поисковый маркетинг (SEM), поисковая оптимизация (SEO), продвижение в социальных сетях и т.д.
  • Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, путешествия, игры, дрессировка собак и т.д.
  • Цифровая фотография, инструменты и оборудование для фотографов, коммерческая фотография, видеомонтаж и т.д.
  • Здоровье и фитнес.
  • Создание онлайн-курсов, методика преподавания и подачи материала, навыки ведения презентаций, педагогическое проектирование и пр.
  • Музыка.
  • Языки: английский, испанский, португальский, китайский и т.д.
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