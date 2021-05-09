Udemy для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Udemy
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 515 | Статистика
|Размер:
|27,19 Мб
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Udemy — мобильный клиент для доступа к популярной образовательной онлайн-платформе, предлагающей пользователю более 80 000 видеокурсов на любые темы: программирование, тренинги по личностному росту и саморазвитию, дизайн, рисование, йога, ведение блогов и пр.
Ключевые особенности:
- Курсы по более чем 2000 темам.
- Наличие бесплатных, и платных курсов, рассчитанных на любой бюджет. После регистрации на курс вы получаете пожизненный доступ к материалам курса.
- Более 30000 опытных преподавателей, которые делятся знаниями более чем на 50 языках.
- Возможность скачивать курсы и учиться оффлайн.
- Возможность слушать курсы в режиме "только аудио".
- Выбор собственного темпа обучения (функция управления скоростью воспроизведения и встроенные субтитры).
Бесплатные и платные курсы доступны по следующим темам:
- Веб-разработка, языки программирования (Python, Java, JavaScript, Ruby, Swift, C# и другие), разработка игр, основы написания кода и т.д.
- Финансы, финансовый анализ, предпринимательство, выступление на публике, деловое письмо, анализ данных и пр.
- Программы сертификации по ИТ, сеть и безопасность, кибербезопасность, CCNA и т.д.
- Офисные программы: Microsoft, Apple, Google, SAP, Oracle и т.д.
- Продуктивность, лидерство, личные финансы, карьерный рост, навыки обучения и т.д.
- Рисование, веб-дизайн, инструменты дизайна (Photoshop, Adobe Illustrator и т. д.), UX-дизайн и т.д.
- Поисковый маркетинг (SEM), поисковая оптимизация (SEO), продвижение в социальных сетях и т.д.
- Изобразительное и декоративно-прикладное искусство, путешествия, игры, дрессировка собак и т.д.
- Цифровая фотография, инструменты и оборудование для фотографов, коммерческая фотография, видеомонтаж и т.д.
- Здоровье и фитнес.
- Создание онлайн-курсов, методика преподавания и подачи материала, навыки ведения презентаций, педагогическое проектирование и пр.
- Музыка.
- Языки: английский, испанский, португальский, китайский и т.д.
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