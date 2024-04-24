anWriter free - компактный редактор кода с поддержкой автодополнения для языков HTML, CSS и JavaScript (PHP, SQL в полной версии). Кроме этого присутствует поддержка HTML 5, CSS 3, Bootstrap и Angular, возможность скачивать/отправлять файлы на FTP сервер, имеется консоль ошибок JS, предварительный просмотр веб-страниц без необходимости открывать браузер и пр.

Также редактор поддерживает подсветку синтаксиса для C/C++, Java, SQL, Python, LaTeX. Поддерживается автодополнение для стандартных функций и ключевых слов C и Python.

Ключевые особенности: