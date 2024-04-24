anWriter free для Android
|Оценка:
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|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.8.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Ansmsoft
|Категории:
|другое - HTML редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 970 | Статистика
|Размер:
|3.56 Мб
|СКАЧАТЬ
anWriter free - компактный редактор кода с поддержкой автодополнения для языков HTML, CSS и JavaScript (PHP, SQL в полной версии). Кроме этого присутствует поддержка HTML 5, CSS 3, Bootstrap и Angular, возможность скачивать/отправлять файлы на FTP сервер, имеется консоль ошибок JS, предварительный просмотр веб-страниц без необходимости открывать браузер и пр.
Также редактор поддерживает подсветку синтаксиса для C/C++, Java, SQL, Python, LaTeX. Поддерживается автодополнение для стандартных функций и ключевых слов C и Python.
Ключевые особенности:
- Подсветка синтаксиса для языков HTML, CSS, JavaScript и XML
- Автодополнение для тегов и атрибутов HTML
- Автодополение для объектов, переменных и функций JavaScript
- Автодополнение для пользовательских классов и идентификаторов
- Автодополнение для селекторов, правил и аттрибутов CSS
- Просмотр страниц в приложении
- Консоль ошибок JS при просмотре
- Подсветка открывающихся и закрывающихся элементов (тегов, скобок и т.д.)
- Поиск и замена с использованием регулярных выражений
- Неограниченная отмена
- Поддержка различных кодировок
- Нумерация строк
- Функции вставки/вырезки/замены
- Несколько открытых файлов одновременно
- Поддержка физической клавиатуры
- Настройка размера шрифта
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Исправления ошибок
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Admin
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