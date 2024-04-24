anWriter free для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.8.8.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:другое - HTML редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 970 | Статистика
Размер:3.56 Мб
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anWriter free - компактный редактор кода с поддержкой автодополнения для языков HTML, CSS и JavaScript (PHP, SQL в полной версии). Кроме этого присутствует поддержка HTML 5, CSS 3, Bootstrap и Angular, возможность скачивать/отправлять файлы на FTP сервер, имеется консоль ошибок JS, предварительный просмотр веб-страниц без необходимости открывать браузер и пр.

Также редактор поддерживает подсветку синтаксиса для C/C++, Java, SQL, Python, LaTeX. Поддерживается автодополнение для стандартных функций и ключевых слов C и Python.

Ключевые особенности:

  • Подсветка синтаксиса для языков HTML, CSS, JavaScript и XML
  • Автодополнение для тегов и атрибутов HTML
  • Автодополение для объектов, переменных и функций JavaScript
  • Автодополнение для пользовательских классов и идентификаторов
  • Автодополнение для селекторов, правил и аттрибутов CSS
  • Просмотр страниц в приложении
  • Консоль ошибок JS при просмотре
  • Подсветка открывающихся и закрывающихся элементов (тегов, скобок и т.д.)
  • Поиск и замена с использованием регулярных выражений
  • Неограниченная отмена
  • Поддержка различных кодировок
  • Нумерация строк
  • Функции вставки/вырезки/замены
  • Несколько открытых файлов одновременно
  • Поддержка физической клавиатуры
  • Настройка размера шрифта
Что нового в anWriter free 1.8.8.1?

  • Исправления ошибок

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