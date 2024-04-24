Paper.io для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VOODOO
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 736 | Статистика
|Размер:
|99.22 Мб
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Paper.io - увлекательная аркада, отдаленно напоминающая онлайн-змейку, в которой игроки соревнуются друг с другом, пытаясь отхватить как можно больший кусок игрового поля, окрасив его своим цветом. При этом надо беречь свой хвост - стоит противнику дотронуться до него, и для вас игра закончится.
Расслабляться нельзя ни на секунду, даже если кажется что победа у вас в кармане, ведь игра продолжается, пока кто-то не захватит абсолютно всю территорию. Противники в любой момент могут отнять у вас её часть, и будьте уверены - они воспользуются этой возможностью.
Игра не требует подключения к интернету.
- Испрпавлены ошибки.
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