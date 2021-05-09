Into the Dead 2 для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.45.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PIKPOK
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 558 | Статистика
|Размер:
|65,93 Мб
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Into the Dead 2 - продолжение динамичного раннера на тему зомби-апокалипсиса. Помогите главному герою пробиться сквозь бесконечные орды ходячих мертвецов и спасти его семью.
Доступен обширный арсенал убойного оружия (от классической бензопилы и дробовика до ручного пулемета) и разнообразные подручные средства для выживания. Крошите, косите и истребляйте нежить, вставшую у вас на пути! Сколько вы продержитесь в мире, где никто не может чувствовать себя в безопасности?
Основные возможности:
- Динамичный сюжет с нелинейной концовкой – 7 напряженных глав, 60 этапов и сотни испытаний.
- Мощное оружие и перки, улучшающие боеприпасы.
- Разнообразный игровой процесс: используйте армейские огневые точки, убивайте зомби с крыш автомобилей, пускайте в ход клинковое оружие или рискните преследовать зомби пешком.
- Множество атмосферных локаций, начиная с нефтяных месторождений и военных баз и заканчивая туристическими лагерями и деревнями.
- Меняйте тактику, чтобы бороться с разными разновидностями зомби, включая бронированных и бегающих зомби.
- Ежедневные и особые игровые события.
- Верные четвероногие помощники, которые не подпустят зомби и защитят вас на открытом месте.
- НОВОВВЕДЕНИЕ: K1 «Пробойник» - «Пробойник» соответствует своему названию: он использует бронебойные пули в режиме стрельбы одиночными и позволяет вести огонь очередями, используя обычные боеприпасы.
Веселый платформер с элементами зомби-экшена, предлагающий нестандартный подход к борьбе...
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