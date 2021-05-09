Into the Dead 2 - продолжение динамичного раннера на тему зомби-апокалипсиса. Помогите главному герою пробиться сквозь бесконечные орды ходячих мертвецов и спасти его семью.

Доступен обширный арсенал убойного оружия (от классической бензопилы и дробовика до ручного пулемета) и разнообразные подручные средства для выживания. Крошите, косите и истребляйте нежить, вставшую у вас на пути! Сколько вы продержитесь в мире, где никто не может чувствовать себя в безопасности?

Основные возможности: