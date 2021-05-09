Into the Dead 2 для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.45.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 558 | Статистика
Размер:65,93 Мб
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Into the Dead 2 скриншот № 2
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Into the Dead 2 скриншот № 4

Into the Dead 2 - продолжение динамичного раннера на тему зомби-апокалипсиса. Помогите главному герою пробиться сквозь бесконечные орды ходячих мертвецов и спасти его семью.

Доступен обширный арсенал убойного оружия (от классической бензопилы и дробовика до ручного пулемета) и разнообразные подручные средства для выживания. Крошите, косите и истребляйте нежить, вставшую у вас на пути! Сколько вы продержитесь в мире, где никто не может чувствовать себя в безопасности?

Основные возможности:

  • Динамичный сюжет с нелинейной концовкой – 7 напряженных глав, 60 этапов и сотни испытаний.
  • Мощное оружие и перки, улучшающие боеприпасы.
  • Разнообразный игровой процесс: используйте армейские огневые точки, убивайте зомби с крыш автомобилей, пускайте в ход клинковое оружие или рискните преследовать зомби пешком.
  • Множество атмосферных локаций, начиная с нефтяных месторождений и военных баз и заканчивая туристическими лагерями и деревнями.
  • Меняйте тактику, чтобы бороться с разными разновидностями зомби, включая бронированных и бегающих зомби.
  • Ежедневные и особые игровые события.
  • Верные четвероногие помощники, которые не подпустят зомби и защитят вас на открытом месте.
Что нового в Into the Dead 2 1.45.0?
  • НОВОВВЕДЕНИЕ: K1 «Пробойник» - «Пробойник» соответствует своему названию: он использует бронебойные пули в режиме стрельбы одиночными и позволяет вести огонь очередями, используя обычные боеприпасы.
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