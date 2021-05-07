Zombie Catchers — забавная приключенческая экшен-игра для Android. Планету Земля наводнила нежить, и два межгалактических бизнесмена Эй-Джей и Бад берутся исправить это недоразумение, а заодно и заработать на этом свою копейку.

Доступен разнообразный арсенал всевозможных устройств и ловушек, для выслеживания и поимки зомби, после чего в суперсекретной подземной лаборатории начинается настоящия магия по трансформации ходячих в звонкую монету.

Особенности: