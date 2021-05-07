Zombie Catchers для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.30.12 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 542 | Статистика
Размер:68,23 Мб
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Zombie Catchers скриншот № 4

Zombie Catchers — забавная приключенческая экшен-игра для Android. Планету Земля наводнила нежить, и два межгалактических бизнесмена Эй-Джей и Бад берутся исправить это недоразумение, а заодно и заработать на этом свою копейку.

Доступен разнообразный арсенал всевозможных устройств и ловушек, для выслеживания и поимки зомби, после чего в суперсекретной подземной лаборатории начинается настоящия магия по трансформации ходячих в звонкую монету.

Особенности:

  • Открывайте новые локации.
  • Разблокируйте доступ к разным интересным штуковинам!
  • Стройте свою бизнес-империю в сфере обслуживания!
  • Улучшайте свою подпольную лабораторию!
Что нового в Zombie Catchers 1.30.12?
  • Исправлены ошибки.
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