Zombie Catchers для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.30.12 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Deca Games
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 542 | Статистика
|Размер:
|68,23 Мб
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Zombie Catchers — забавная приключенческая экшен-игра для Android. Планету Земля наводнила нежить, и два межгалактических бизнесмена Эй-Джей и Бад берутся исправить это недоразумение, а заодно и заработать на этом свою копейку.
Доступен разнообразный арсенал всевозможных устройств и ловушек, для выслеживания и поимки зомби, после чего в суперсекретной подземной лаборатории начинается настоящия магия по трансформации ходячих в звонкую монету.
Особенности:
- Открывайте новые локации.
- Разблокируйте доступ к разным интересным штуковинам!
- Стройте свою бизнес-империю в сфере обслуживания!
- Улучшайте свою подпольную лабораторию!
- Исправлены ошибки.
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