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PUBG MOBILE LITE для Android

PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для Android

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Описание PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для AndroidОписание   Скачать PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для AndroidСКАЧАТЬ (40,64 Мб) Скриншоты PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о PUBG MOBILE LITE 0.14.0 для AndroidОтзывы (0)  
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PUBG MOBILE LITE - облегченная версия популярной игры Pubg Mobile, которая обладает меньшим размером и предназначена в первую очередь для устройств с малым объемом памяти.

Игра предлагает быстрые матчи на малых картах для 60 игроков, обеспечивая тем не менее традиционный стиль PUBG. Высаживайтесь на далеком острове и исследуйте его ведя бой с многочисленными врагами. Выбирайте себе оружие из постоянно растущего арсенала смертельного оружия и победите всех противников, оставшись один на острове.

Основные возможности:

  • Карта размером 2×2 км для 60 игроков одновременно.
  • Огромный выбор разнообразного оружия, транспорта и смертельная сужающаяся зона.
  • Мощный движок Unreal Engine 4, который обеспечивает красивые текстуры и детализированные эффекты.
  • Качественный 3D-звук.
  • Детализированные модели оружия с качественной проработкой характеристик.
  • Возможность играть одному, вдвоем или в команде из нескольких человек.
  • Мощные механизмы защиты от мошенничества и оптимизация для слабых устройств.
PUBG MOBILE LITE
PUBG MOBILE LITE
PUBG MOBILE LITE
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе PUBG MOBILE LITE

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