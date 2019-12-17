PUBG Mobile

MARVEL: Битва чемпионов 17.0.2 для Android
Отличный файтинг на основе вселенной Marvel. Можно сражаться за любого супергероя или суперзлодея, будь то Капитан Америка, Железный Человек, Халк, Дэдпул или Танос
PvPets: Tank Battle Royale 1.0.2.8295 для Android
Увлекательная и динамичная игра в жанре Battle Royale, в которой 20 игроков участвуют в быстрых трехминутных PvP-сражениях. Присутствует возможность прокачивать свой
Zooba 1.1.1 для Android
Взгляните на традиционную Королевскую битву под другим углом. Zooba - это удачное сочетание MOBA и жанра Battle Royale, в котором 20 игроков выясняют между собой,
Super Cats 1.0.52 для Android
Захватывающие поединки супер котиков в режиме реального времени. Бои проходят 3х3 на случайных картах. Игроку необходимо прокачивать и улучшать своего героя,
Critter Clash 3.1.5 для Android
Увлекательные дуэли на рогатках в реальном времени для устройств на базе Андроид. Вооружитесь рогаткой и проложите себе путь к победе, сбивая противников с вершин
Call of Duty: Mobile 1.0.8 для Android
Мобильная версия культовой серии игр CoD, где игроку все также предстоит вооружать своего персонажа, прокачивать его скилы и уничтожать толпы противников. Доступна