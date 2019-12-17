PUBG Mobile - официальная мобильная версия для Android мегапопулярного онлайн-шутера в стиле "Battle Royale" (Королевская битва), в которой сотня игроков участвуют в крупномасштабной схватке в режиме deathmatch и выясняют между собой кто останется последним выжившим. Игрок начинает раунд без какой-либо экипировки, отыскивая по ходу оружие, броню, медикаменты и прочие полезные вещи.

При запуске игра автоматически определяет производительность смартфона и предлагает выбрать наиболее подходящий пресет графики из трех доступных (low, medium, high).

Присутствует помощь при стрельбе, автоматический подбор снаряжения и бег, удобный рюкзак и любимая всеми сковородка.

Ключевые особенности: