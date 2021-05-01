Сто Одно Онлайн - мобильная версия карточной игры, известная в разных модификациях правил как "Чешский дурак", "Mau Mau", "Crazy Eights", "Английский Дурак", "Фараон", "Пентагон", "101".

Играют от 2 до 6 человек, и победителем считается тот, кто первый избавится от всех своих карт, наберет как можно меньшее число очков на оставшихся в руке картах, или же заставит соперников набрать как можно больше очков на оставшихся у них картах.

Особенности: