Сто Одно Онлайн для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|R-Soft LLC
|Категории:
|Онлайн клиенты - Карточные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 644 | Статистика
|Размер:
|43,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Сто Одно Онлайн - мобильная версия карточной игры, известная в разных модификациях правил как "Чешский дурак", "Mau Mau", "Crazy Eights", "Английский Дурак", "Фараон", "Пентагон", "101".
Играют от 2 до 6 человек, и победителем считается тот, кто первый избавится от всех своих карт, наберет как можно меньшее число очков на оставшихся в руке картах, или же заставит соперников набрать как можно больше очков на оставшихся у них картах.
Особенности:
- При отсутствии фишек для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
- Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
- Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
- Размер колоды 36 или 52 карты.
- Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
- Приватные игры с паролем.
- Возможность повторить игру с теми же игроками.
- Привязка учетной записи к Google аккаунту.
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Admin
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