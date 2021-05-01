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Сто Одно Онлайн для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Онлайн клиенты - Карточные
Загрузок (сегодня/всего):0 / 644 | Статистика
Размер:43,33 Мб
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Сто Одно Онлайн - мобильная версия карточной игры, известная в разных модификациях правил как "Чешский дурак", "Mau Mau", "Crazy Eights", "Английский Дурак", "Фараон", "Пентагон", "101".

Играют от 2 до 6 человек, и победителем считается тот, кто первый избавится от всех своих карт, наберет как можно меньшее число очков на оставшихся в руке картах, или же заставит соперников набрать как можно больше очков на оставшихся у них картах.

Особенности:

  • При отсутствии фишек для игры, их можно пополнить несколько раз в день бесплатно.
  • Удобный интерфейс с поддержкой поворота устройства.
  • Игра только по сети с живыми людьми, от 2 до 6 игроков.
  • Размер колоды 36 или 52 карты.
  • Друзья, чаты, подарки, доска достижений.
  • Приватные игры с паролем.
  • Возможность повторить игру с теми же игроками.
  • Привязка учетной записи к Google аккаунту.
Что нового в Сто Одно Онлайн 1.2.5?

  • Оптимизация на Android 11

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